Druelle Balsac. Balsac : une belle soirée avec le comité des fêtes

Samedi, le jeune comité des fêtes de Balsac, toujours très motivé et fourmillant d’idées, avec une grande volonté de maintenir l’animation et les festivités pour animer leur village, avait proposé aux jeunes et moins jeunes une soirée à la salle des fêtes.

Pari réussi au-delà des espérances, avec une salle remplie de nombreux participants, de toutes générations. Une soirée qui s’est parfaitement déroulée, obtenant un assez joli succès. Afin de faire monter l’ambiance et pour permettre aux danseurs d’exprimer leur trop-plein d’énergie, deux groupes avaient été choisis "No Réso" en ouverture et, pour terminer la soirée "DJ Sampler". Il était également possible de se restaurer, sur des barriques en guise de tables disposées de façon à laisser place aux danseurs, avec frites, saucisses et tapas. En conclusion, une soirée réussie grâce à ces jeunes qui méritent tous nos encouragements et félicitations.