Luc-la-Primaube. Environnement : des sacs orange pour déposer les biodéchets

Dimanche dernier, les habitants résidant sur la commune de Luc-la-Primaube, étaient invités à venir récupérer gratuitement leur bioseau et les sacs orange pour commencer à trier leurs biodéchets qui permettent de contribuer à la réduction du sac noir, mais aussi à la préservation de l’environnement. Jimmy du Sydom Aveyron, a reçu les Luco-Primaubois place de l’Étoile à La Primaube lors du marché dominical, pour les informer sur ce nouveau geste de tri, les informer sur les biodéchets (épluchures, coquilles, restes de repas, déchets de viande ou de poisson, pain, marc de café et filtres, mouchoirs, essuie-tout, fleurs fanées…) à déposer dans le sac orange placé à l’intérieur du bioseau qu’il leur a remis. Le sac orange devant être jeté dans le même bac que le sac noir. Pour les personnes n’ayant pu participer à cette remise, il sera toujours possible de venir retirer votre matériel à la mairie, 6 place du Bourg à Luc.