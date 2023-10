Muret-le-Château. La rue de la Carrière, une liaison essentielle

Une foule enthousiaste s’est rassemblée pour célébrer l’inauguration de la toute nouvelle "Rue de la Carrière".

La cérémonie d’inauguration, présidée par le maire de Muret-le-Château, Roland Aygalenq, a été l’occasion pour les habitants du village de se réunir et de célébrer cette réalisation importante. La Rue de la Carrière est le résultat de plusieurs mois de travail, de planification minutieuse et de collaboration entre les élus, l’entreprise Costes TPA, en charge des travaux, le cabinet Æ2, et les habitants. La rue offre maintenant un espace accueillant et sécurisé pour les piétons. Elle relie le cœur historique de Muret-le-Château à la place du Château, créant ainsi une liaison essentielle pour les résidents et les visiteurs. Lors de son discours inaugural, le maire a souligné l’importance de cette réalisation pour la ville : " Cette rue, telle une artère vivante de notre patrimoine, relie le présent à notre riche passé historique…. C’est un exemple éclatant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons dans un esprit de collaboration…". Il a également remercié tous les partenaires présents ce jour-là et sans qui les travaux n’auraient pu être réalisés : M. Giusti, préfet ; M. Couffignal, conseiller départemental ; M. Mazet, conseiller régional et M. Lacombe, président de la communauté de communes.