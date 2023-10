Florentin-la-Capelle. Le battage à l’ancienne à la Capelle a permis de remonter le temps

La chaleur, la poussière, le bruit de la batteuse vibrante de marque Breloux, celui, typique, des moteurs des premiers tracteurs, tout y était pour reproduire les séances de battage à l’ancienne.

Celles-ci se déroulent quasiment tous les ans à La Capelle à l’initiative de Gérard Rouchès.

Elles font revivre les souvenirs d’antan aux personnes d’un certain âge, donnent une idée de la pénibilité de ce travail aux plus jeunes et leur permettent de se rendre compte de l’évolution fulgurante des conditions de travail dans le monde agricole. Une des premières moissonneuses-batteuses, datant de 1955, était également exposée. Vous l’aurez compris, Gérard est un amoureux fou du matériel ancien et des traditions, une passion qu’il aime partager.

Les participants, famille, voisins et amis ont pu se désaltérer et déguster des châtaignes grillées et des pâtisseries faites maison à l’ombre fraîche de plusieurs arbres.

Le soir, un petit repas réunissait tous ces travailleurs et ces spectateurs qui ont pu remonter le temps durant quelques heures.