Rignac. Toutes et tous à la marche rose !

Octobre rose est une campagne annuelle et nationale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rose. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes : " Le dépistage n’est plus un tabou et ça peut sauver la vie ". C’est un des slogans d’Octobre Rose.

Deux circuits, deux départs

Initiée par plusieurs professionnels de santé, une randonnée au profit d’Octobre rose (campagne de sensibilisation et d’aide à la recherche contre les cancers féminins) est organisée le samedi 21 octobre avec un départ et une arrivée à la médiathèque. Sur place, les professionnels de santé accueilleront et répondront aux questions. Deux circuits et deux départs différés seront proposés par les marcheurs du Pays rignacois dont les bénévoles assureront le bon déroulement : départ à 9 heures pour le circuit des 10 km, à 10 heures pour celui des 5 km. Au cours du mois de septembre, des volontaires s’étaient mobilisés pour confectionner à l’aide de boutons le symbole d’Octobre rose (photo). Une inscription auprès de la Médiathèque office de tourisme sera demandée en amont ainsi qu’une participation de 5 € le jour J (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). L’intégralité de la recette sera reversée pour la recherche.

À l’issue des deux marches, fouace et café vous seront offerts par la municipalité à la Médiathèque.

Inscriptions et renseignements au 05 65 80 26 02.