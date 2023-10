Les Aveyronnais de Toulouse au coeur de la mêlée à Ernest-Wallon dans la brasserie du Stade toulousain ce 12 octobre !

La prochaine "Aveyronnade" est servie ce jeudi 12 octobre 2023 à la brasserie du Stade toulousain.

C’est bien connu : les Aveyronnais sont partout. Et, surtout, ils collent à l’actualité. Ceux de Toulouse en particulier. En effet, alors que la coupe du monde de rugby bat son plein à travers tout l’Hexagone depuis plusieurs semaines, ils vont ainsi assurer le lever de rideau des quarts de finale de cette compétition internationale, dont le France - Afrique du Sud, dimanche 15 octobre, à 21 heures, au Stade de France à Saint-Denis.

"L'Aveyronnade" aura pour cadre la brasserie du Stade toulousain

Après, notamment, le restaurant Les Chimères de la Réquistanaise Manon Laur, dans le quartier Saint-Cyprien, et le Café Authié du Villefranchois Olivier Guinou, place Dupuy (près de la Halle aux grains), la prochaine "Aveyronnade", servie par Aveyron WorldWide, réseau créé en 2014 par Stéphane Rouquette et Christophe Palous, et par l’Amicale des Aveyronnais de Toulouse et de Haute-Garonne, aura pour cadre la brasserie du Stade toulousain à Ernest-Wallon, jeudi 12 octobre, à 19 heures.

Une soirée rouge et noir

Les cinq drôles de dames, Laurence Destruel, Christina Durand, Virginie Granier, Savannah Grimal et Marjorie Dalbin (absente sur la photo), se sont appuyées sur leur Charlie, ou plutôt sur Jean-Louis Cazes, pour livrer cette soirée cochée en rouge et noir.

Pour les retardataires

Les retardataires peuvent recevoir un lien pour s’inscrire, en envoyant un mail à savannah.grimal@gmail.com ou à virginie.granier@chassedetetes.com, et transformer l’essai. Avec, peut-être, cerise sur le gâteau, la possibilité de toucher le Bouclier de Brennus... Une centaine de convives ont déjà leur précieux sésame.