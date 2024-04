Avec Stéphane Diagana, la Banque populaire occitane en assemblée générale à Rodez

Ce rendez-vous traditionnel disposait cette année d’un sacré accent olympique.

En décidant de poser ses valises en Aveyron pour l’organisation de son assemblée générale, la Banque populaire occitane était en territoire conquis ou presque. Sur ces dix dernières années, c’est la troisième fois que la banque sociétaire organisait ce moment en Aveyron. Avec une symbolique plus forte encore cette année, la présence de Stéphane Diagana en tant qu’invité d’honneur.

Année olympique oblige, la Banque populaire étant qui plus est, partenaire des Jeux olympiques de Paris 2024. Alors la venue du Saint-Affricain a sonné comme une évidence. En clôture de cette soirée, l’ex-athlète et désormais consultant pour France télévisions s’est attelé à l’exercice de la conférence sur le thème suivant : "Un athlète, une équipe : le collectif au service de la performance individuelle".

Un résultat net de 72,5 millions d’euros

Mais ce n’est pas seulement en Stéphane Diagana que l’olympisme s’est invité à cette soirée. "Nous avons également Jean-Rémy Bergounhe, président du groupe Finadorm qui a été choisi pour porter la flamme olympique, rappelle Christophe Bosson, directeur général de la Banque populaire Occitane. Et un couteau laguiole de chez Honoré Durand représenta notre région à bord de notre maxi-voilier avec Armel Le Cléach, qui transportera la flamme de Brest jusqu’à la Guadeloupe."

Mais pour les quelque 610 400 clients (59 600 en Aveyron) et 197 100 sociétaires (18 400 en Aveyron), là n’était pas l’enjeu de la soirée. La Banque, disposant de 15 % de parts de marché en ce qui concerne les crédits et 12 % pour les dépôts en Aveyron, clôturait ses comptes. Celle-ci affiche justement un résultat net de 72,5 millions d’euros malgré un contexte économique "incertain" et des résultats financiers "en retrait".

Comme le suggère son identité, celle-ci reste avant tout plébiscitée par les indépendants. Elle est la banque numéro un des entreprises, et se classe au deuxième rang chez les agriculteurs. Un ADN qui colle à l’économie aveyronnaise à en croire les mots de Christophe Bosson. "C’est un département avec une économie très différenciée entre tous les secteurs d’activité." Alors, l’entreprise compte s’appuyer sur ses 20 agences réparties sur le territoire pour continuer sur sa lancée. "C’est notre colonne vertébrale, on y est très attachés. On dispose d’ailleurs d’un programme de rénovation pour nos agences, qui nous permettent également de diminuer nos consommations", poursuit le directeur général. Tout en affichant un seul but, obtenir de meilleurs résultats l’année prochaine, alors que la baisse des taux est fortement attendue dans le milieu financier.