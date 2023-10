Villefranche-de-Panat. Éducation routière à l’école de La Besse

Le "Savoir rouler" était à l’honneur à l’école de La Besse. Ce projet, en lien avec les programmes et l’éducation routière, fait partie intégrante du projet d’école avec la sensibilisation aux mobilités douces. Tout au long de la semaine, les élèves de la petite section au CM2 ont participé à des ateliers préparés par l’équipe éducative, ateliers d’adresse, connaissance du cycle, vérification de son vélo, sensibilisation aux panneaux routiers, ils ont évolué toute la semaine sur des parcours tracés dans la cour de l’école.

Cette semaine s’est clôturée par une sortie vélo. Les élèves du CP au CM2 sont partis de l’école, et ont fait le tour du lac. Tous ont très bien pédalé et respecté les consignes de sécurité. Un grand bravo à eux pour l’effort fourni (12 km tout de même !) et merci à toutes les personnes qui ont permis que cette belle semaine sportive puisse avoir lieu.