Réquista. Exposition-bourse d’oiseaux exotiques

Fort de son succès lors de l’édition précédente en 2019, l’Ornitho club Albi Ségala renouvelle son exposition bourse d’oiseaux exotiques à la salle Sansolles à Réquista. Marie-Laure, Alexandre et Thierry Trouche, éleveurs locaux, passionnés d’oiseaux et adhérents du club servent de relais et assurent la logistique de cette organisation. La manifestation regroupera une quinzaine d’éleveurs chevronnés et primés lors des divers concours régionaux et nationaux ! Environ 300 oiseaux seront présentés, dont une grande diversité d’espèces. Une grande nouveauté cette année, avec la tenue d’un stand protection de la nature et des espèces lors de cette manifestation qui se

veut avant tout pédagogique. Les éleveurs se tiendront à disposition du public afin de le renseigner sur les conditions d’élevage, reproduction, réglementation, et sur le bien-être animal. Cette exposition sera complétée par un éleveur capacitaire de tortues.

Ouverture au public : samedi 14 octobre de 14 h à 18 h, et dimanche 15 de 10 h à 17 h 30, entrée 3 € et gratuit pour les moins de 12 ans.