Gare aux arnaques à la carte Navigo

(ETX Daily Up) - Île-de-France Mobilités vient d'annoncer avoir été victime d'un acte de piratage et que les données de plusieurs milliers de comptes avaient été piratées. Les "victimes" ont été averties et invitées à modifier aussi vite que possible leur mot de passe.

Alors que la version dématérialisée du passe Navigo sera bientôt accessible à tous, certains usagers des transports en commun franciliens sont concernés par une attaque pirate. Environ 4.000 adresses e-mails et mots de passe auraient ainsi été collectés sur le service en ligne Île-de-France Mobilités Connect. Après avoir notifié la violation de données à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), Ile-de-France Mobilités a bien sûr déposé plainte auprès du procureur de la République pour collecte frauduleuse de données. Dans la foulée, tous les utilisateurs concernés ont été informés avec un rappel des précautions à mettre en œuvre en matière de protection, à commencer par la réinitialisation de leur mot de passe, vivement conseillée.

Pour rappel, il convient de choisir un mot de passe complexe. Lorsqu'il n'est pas généré automatiquement par votre navigateur Internet, choisissez un minimum de 12 caractères avec mélange de minuscules et de majuscules, de chiffres, de lettres, de caractères spéciaux et des signes de ponctuation. L'idéal est de le renouveler fréquemment (au moins deux fois par an) et de ne jamais choisir le même pour deux services différents. Donc, même si vous ne faites pas partie des personnes dont les données ont été dérobées, n'hésitez pas à changer aussi vite que possible votre mot de passe.

Outre ce vol de données, de nombreux abonnés d'Île-de-France Mobilités font régulièrement l'objet de tentatives de phishing, en recevant des e-mails frauduleux les invitant à se rendre sur un faux site, copie (presque) parfaite de l'original, sous prétexte de débloquer leur abonnement "suspendu". Comme toujours dans le cas d'un contact suspect, il ne faut surtout jamais répondre ou cliquer sur des liens présents dans ce type d'e-mails et/ou de SMS.

