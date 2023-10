La fête de la laine, de la pomme et de la châtaigne dans sa nouvelle édition à Villecomtal

Ce samedi 14 octobre de 10 à 18 heures aura lieu à Villecomtal la fête de la laine de la pomme et de la châtaigne : une journée de rencontres, découvertes, créations, partages, …

A Villecomtal, ça file droit pour la laine, une activité qui vaut bien une fête associée à deux fruits de saison, la pomme et la châtaigne. Le village est d’ores et déjà décoré d’ouvrages en laine, alors les personnages et totems arriveront le jour même, ce samedi 14 octobre.

Pour éveiller ou confirmer ses talents, des Ateliers créatifs pour enfants et adultes, initiation au tissage (réalisation d’une déco murale) ou sur métier Pénélope, initiations feutre et teintures végétales. Durée 1 h 30, 5 €/personne, horaires, 11 h, 14 h et 15 h 30. Inscriptions au 06 73 24 82 84 ou sur place (nombre de places limitées).

Pour laisser s’épanouir rêves et désirs, des stands d’exposition autour de la laine, des créations uniques, remarquables, artistiques… Pour le partage d’une chaude et conviviale ambiance, vente de produits à base de châtaignes et de pommes, jus de pomme frais et grillée de châtaignes.

Pour une petite ou grande faim ou gourmandise les trois restaurants du village seront ouverts et des stands alimentaires, plus tables et bancs, seront à disposition pour accueillir les visiteurs.

Les enfants pourront se balader à poney et, avec leurs parents, participer à une visite commentée du village aux rythmes de son animation musicale.