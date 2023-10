Précarité : un bénéficiaire des Restos du Cœur sur dix a moins de 3 ans

L'association créée par Coluche a réalisé une étude d'impact sur l'aide alimentaire qu'elle fournit aux plus précaires. Le détail.

Les Restos du Coeur, qui fournissent plus d'un tiers de l'aide alimentaire nationale aux plus précaires, ont réalisé une étude publiée cette semaine sur les "clients" de leur aide alimentaire entre novembre 2022 et mai 2023. Pour les Restos, "l’augmentation générale des prix de 2023 et notamment des denrées alimentaires fait basculer une large partie de la population déjà précarisée dans la précarité alimentaire".

Des précaires jeunes, très jeunes

Sur cette période, les Restos ont aidé 570 000 familles, soit 1,3 million de personnes et une augmentation de 17,5% par rapport à la même période 2021-2022. La moitié de ces personnes (49 %) a moins de 25 ans, et parmi eux, plus de 126 000 personnes a... moins de 3 ans, soit un quart des mineurs accueillis par les Restos du Coeur, près de 10 % de la totalité des bénéficiaires et une augmentation de 15 % par rapport à la même période précédente. 21 % des bénéficaires sont par ailleurs un couple avec un ou plusieurs enfants.

Seuls ou en famille, mais sans le sou

Les Restos du Coeur relèvent aussi une "aggravation des conditions de vie" de leurs bénéficiaires. 47 % des personnes accueillies vivent seuls, et 60 % des familles vivent avec 551 € par mois, deux fois moins que le seuil de pauvreté, et 25 % des personnes sont sans abri ou sans logement personnel.