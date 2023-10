Broquiès. Succès du goûter d’automne

C’est une cinquantaine personnes de la troisième jeunesse de Broquiès qui ont assisté au goûter d’automne et qui ont découvert et apprécié les danseurs du groupe "La bourrée du Viaur", et certains ont même pu les accompagner dans leurs danses folkloriques à l’invitation de ceux-ci. Et c’est un petit peu essoufflé que tout ce beau monde a dégusté l’excellent gouter avec sa salade de fruits concocté par le bureau du club et ses si bons gâteaux. On peut espérer que de nombreuses journées succéderont à celle-ci et que de nouveaux adhérents viendront pour accompagner et poursuivre ces après-midi conviviaux.