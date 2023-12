Broquiès. Le Téléthon a connu une belle réussite

Le Téléthon annuel a connu une belle réussite. La journée a débuté par un départ groupé des cyclistes d’Alrance via Brousse pour arriver à Broquiès, après plus de trois heures d’efforts. Bel exemple de solidarité et de courage pour une belle cause.

À 9 h 30, départ de la randonnée pédestre de 8 km et arrivée également 3 heures toujours pour la bonne cause.

À midi, la population a été conviée à un repas tête de veau à la salle des fêtes avec une belle participation et dans une

bonne ambiance. L’après-midi s’est poursuivi avec des jeux récréatifs. Et toujours au profit du Téléthon, une vente d’objets était organisée toute la journée.