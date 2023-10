Aveyron : top départ pour la traditionnelle foire-exposition de Decazeville

Ce vendredi 13 octobre débute la foire-exposition de Decazeville. Un rendez-vous commercial incontournable qui devrait attirer des milliers de visiteurs jusqu’à dimanche.

Des drones, des vélos électriques, des lunettes virtuelles, des imprimantes 3D… À partir d’aujourd’hui, et jusqu’à dimanche, la foire-exposition de Decazeville propose, de 10 heures à 20 heures, une expérience futuriste au cœur du Laminoir I et II. Des milliers de visiteurs devraient ainsi fouler les allées où plus de 80 exposants sont réunis. En parallèle, un grand vide-grenier sera organisé demain, en périphérie du Laminoir, et des animations pour les enfants sont proposées. La restauration est, elle, assurée par le restaurant Malpel (réservation sur place).

À l‘entrée du Laminoir l, les visiteurs sont accueillis par le "Village des Savoir-faire", un espace consacré aux artisans locaux et géré par la mairie, le service développement économique de Decazeville Communauté et la pépinière d’entreprises Chrysalis. Cinq entreprises hébergées et accompagnées par cette dernière (Filham Architecte, Geodesi, AACP, Megapub et 3D Laser) sont présentes. "Elles montreront leur savoir-faire avec des petites démonstrations. […] Trois entreprises locales sont aussi invitées", explique la directrice de la pépinière d’entreprises Chrysalis.

Les établissements comme le lycée de La Découverte de Decazeville ou le Campus des métiers et qualifications d‘excellence tiennent également un stand. "On a une partie en lien avec les établissements de formations. Il y aura des animations avec des lunettes virtuelles, des imprimantes 3D et la vente d’objets en bois fabriqués par les étudiants du lycée du bois d’Aubin", développe Sabrina Bartoletti.

"S’associer à ceux qui font vivre le territoire"

L’association L’Outil en main, qui initie des jeunes aux métiers manuels et de l’artisanat, va proposer une animation autour de la sculpture d’objet. Le Laminoir II abrite, lui, la partie commerciale, et le parking extérieur, les revendeurs automobiles. Le cas de LB Automobiles, qui participe pour la deuxième fois à l’événement. "C’est une vitrine pour notre activité mais c’est surtout l’occasion de rencontrer de nouvelles entreprises locales, avec qui on peut travailler", pointe Virginie. "On n’est pas juste là pour vendre des voitures. […] Notre motivation première est de s’associer à ceux qui font vivre le territoire. Ça nous permet aussi d’échanger avec la population sur les enjeux de la mobilité", développe la cogérante du concessionnaire.

Entre nouveaux et anciens exposants, la diversité est le maître mot de ces trois jours. Un enjeu important pour les acteurs. "Le plus dur, c’est d’obtenir cette diversité", précise Pascal Angles d’ADS organisation, chargée de l’organisation depuis la reprise de l’événement en 2015, après 20 ans d’arrêt. "Aujourd’hui, ce sont surtout les entreprises d’isolation et d’énergies qui font vivre les salons."

"Sur une foire, ce qui est signé est définitif"

Un secteur porteur, comme l’explique Alexandre, directeur de Belet Isolation : "C’est un événement local sur un territoire où il y a des besoins dans ce domaine. Si vous voulez toucher les particuliers, il faut être présent. On ne signe pas de contrat mais le salon est pourvoyeur de rendez-vous", ajoute le chef d’entreprise, présent à la foire expo pour la cinquième fois et qui tient à donner quelques conseils aux consommateurs.

"Je veux sensibiliser les clients sur le fait qu’on ne signe pas de contrat sur une foire. On prend juste rendez-vous." Comme sur les salons, il n’y a en effet pas de délai de rétraction après un achat. "C’est le principe", rappelle Pascal Angles.

"Sur un salon ou sur une foire, ce qui est signé est définitif. Il faut faire attention aux arnaques", développe l’organisateur. Il souligne néanmoins que tous les exposants présents à Decazeville sont enregistrés au registre du commerce. "Mon métier est justement de connaître les personnes avec qui je travaille." Avant la pandémie, plus de 6 000 personnes foulaient les allées de la foire expo.