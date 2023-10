Disparition de Marwan Berreni : le corps d'un homme découvert à quelques kilomètres de la voiture de l'acteur de "Plus belle la vie"

Disparu depuis le 3 août dernier, l'acteur Marwan Berreni n'a plus donné de nouvelles. La dépouille d'un homme a été découverte, jeudi 12 octobre, dans une maison, dans le Rhône. Il pourrait s'agir du corps de l'acteur.

Célèbre acteur de la série Plus belle la vie, qui incarne le personnage d'Abdel Fedalda, Marwan Berreni n'a plus donné de signe de vie depuis le 3 août 2023. Deux mois plus tard, jeudi 12 octobre, la dépouille d'un homme a été découverte dans le Rhône.

Identité en cours de vérification

Selon le Parisien, les gendarmes de la compagnie de Villefranche-sur-Saône ont découvert le cadavre d'un homme, à l'intérieur d'une maison inhabitée depuis plusieurs mois, dans la commune de Corcelles-en-Beaujolais. Nos confrères, qui indiquent que l'identité est en cours de vérifications, soulignent qu'il pourrait s'agir de la dépouille de l'acteur âgé de 34 ans.

Moins de 5 km

La commune dans laquelle a été retrouvé le corps se situe à moins de 5 km de Fleurie. C'est dans cette dernière que le véhicule utilisé par Marwan Berreni avait été retrouvé le 5 août 2023, soit 48 heures seulement après sa disparition. Nos confrères précisent que l'hypothèse du suicide est envisagée, alors que la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône a indiqué avoir ouvert une enquête pour recherches des causes de la mort.

Impliqué dans un accident

C'est ce 3 août 2023 que tout a basculé. Aux alentours de 23 heures, une femme promenant son chien est renversée par un véhicule. Le conducteur de ce dernier ne s'arrête pas. Quelques jours plus tard donc, ce 4x4 est retrouvé à une dizaine de kilomètres du lieu de l'accident, vide et présentant la trace d'un choc.

Les policiers font établissent alors le lien et en concluent qu'il s'agit du véhicule de Marwan Berreni... qui s'est volatilisé. Son téléphone est sur répondeur, et son domicile est vide. Sa famille a signalé la disparition de l'acteur le 13 août dernier.

"Rends-toi à la police"

Le Journal de la Saône-et-Loire avait rapporté les propos de Sandra, la victime de l'accident. Trentenaire, elle souffrait alors de plusieurs côtes cassées et d'une fracture de la clavicule. Quelques semaines après le choc, elle s'adressait directement à Marwan Berrani sur les réseaux.

"Je suis la personne qui a été renversée avec mon chien. J'ai besoin de réponses pour me permettre de me rétablir et d'avancer. Rends-toi à la police pour qu'ils puissent t'entendre sur les faits. Si ce n'est pas toi, pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jour, ce jeudi 3 août à 23 h où ma vie a totalement basculé", avait-elle écrit.