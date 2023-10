Calmont. Les marcheurs sur la bonne voie

Chemin faisant, si vos pieds foulent l’un des 10 sentiers de la commune de Calmont, vous ne serez pas sans remarquer un nouveau balisage, clair et précis joliment "relooké".

Les baliseurs du club des randonneurs des 4 Clochers, conjointement aidés par la mairie qui a pris en charge les coûts du matériel nécessaire et l’Esat de Ceignac pour la création et la fabrication de la signalétique, ont œuvré pendant des mois pour donner une seconde jeunesse aux sentiers de randonnée. Ce nouveau balisage a donné lieu à deux modifications par rapport au topo-guide original : le sentier n°1 "les 4 clochers" voit la partie Ceignac-Albespeyres remplacée par un chemin Ceignac-le Plantié-chemin de Cayron. Le sentier n° 7 "La Carral de la mule", voit sa partie empruntant la départementale 616, le long du Viaur, grandement supprimée, substituée par la demi-boucle englobant le moulin de Laval, contournant le mur d’enceinte de l’abbaye de Bonnecombe, pour, in fine, franchir le Pont du Diable et retrouver la voie romaine montant vers Lafon. Une nouvelle partie très touristique !

Alors, aujourd’hui, marcheurs, vous pouvez, sur ces sentiers, perdre haleine, mais certes pas… le Nord !

L’assemblée générale du club se déroulera vendredi 10 novembre à 20 heures à Milhac. Contacts : Évelyne au 06 75 13 50 87, Pierrette au 06 70 10 44 63 ou Régine au 07 72 24 78 44.