Luc-la-Primaube. Les maternelles de Jean-Boudou initiés au tennis

Les enfants de l’école maternelle Jean-Boudou de La Primaube ont pu bénéficier d’une initiation au tennis sur les deux courts situés à La Vallée à proximité du gymnase de Saint-Exupéry. Sous un beau soleil automnal, les enfants ont appris à manier la raquette et l’incontournable petite balle jaune avec Nicolas Grillat-Rondolat, professeur de tennis au Tennis Club Route d’Argent. Échauffement, coordination, initiation à l’engagement et échanges ont rythmé ces agréables moments sportifs et amicaux durant lesquels Nicolas a essayé de motiver et d’enthousiasmer tous ces jeunes écoliers à cette discipline. Des séances très appréciées !