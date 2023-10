Disparition de Marwan Berreni : corps retrouvé pendu, papiers de l'acteur de "Plus Belle la vie" retrouvés, autopsie en cours, ce que l'on sait

Le corps d'un homme retrouvé dans une ferme abandonnée, dans le Rhône, avec à proximité les papiers de l'acteur de "Plus belle la vie", Marwan Berreni, porté disparu depuis le 3 août 2023, est en cours d'identification.

Jeudi 12 octobre 2023, un corps pendu a été retrouvé dans un corps de ferme abandonné, dans le Rhône.

Il pourrait s'agir de celui de l'un des acteurs phares de la série télévisée "Plus belle la vie", Marwan Berreni, porté disparu depuis le 3 août.

Ce que l'on sait

Comme le relatent nos confrères de L'Internaute, un corps a été découvert à Corcelles-en-Beaujolais (Rhône), non loin de la commune où se trouvait le véhicule de l'acteur âgé de 34 ans.

"Ce sont les propriétaires du corps de ferme, laissé à l'abandon, qui ont découvert le corps alors qu'ils "se rendaient sur place pour y effectuer des travaux".

Marwan Berreni serait mort. Un corps pendu a été découvert avec les papiers de l’acteur de «Plus belle la vie»... pic.twitter.com/vd0CC7KF9u — 20 Minutes (@20Minutes) October 13, 2023

Des papiers d'identité (carte d'identité, permis de conduire) et la carte bancaire de Marwan Berreni ont été retrouvés près de la dépouille.

L'identification est en cours

Selon Le Parisien, le corps a été découvert pendu. Il serait dans un "état dégradé", rendant difficile visuellement son identification. Une autopsie va être réalisée.

L'affaire confiée entre les mains du procureur de la République de Villefranche-sur-Saône, "pourrait prendre entre 3 et 15 jours, suivant les analyses diligentées".

Une enquête ouverte pour déterminer les causes de la mort

Par ailleurs, une enquête est ouverte pour "recherche des causes de la mort" par la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône.

Le trentenaire était porté disparu depuis le 3 août.

Marwan Berreni, célèbre acteur de la série Plus belle la vie, qui incarne le personnage d'Abdel Fedala, avocat, s'est volatilisé dans des conditions mystérieuses durant la soirée de ce 3 août où il avait passé la soirée avec des amis dans un club, Le 400.

Ce soir-là, aux alentours de 23 h, une femme promenant son chien est reversée et blessée sérieusement par une voiture, à Mâcon, en Saône-et-Loire. Le conducteur ne s'arrête pas. Le véhicule en question, un 4x4, est retrouvé à une dizaine de kilomètres, à Fleurie (Rhône) vide, et présentant la trace d'un choc. Rapidement, la police établit que le véhicule appartient à Marwan Berreni. On ne sait pas s'il était au volant ou pas.

Recherché pour être entendu en qualité de témoin, ce dernier est introuvable. Son téléphone est sur répondeur. Son domicile est vide. Ce sont ses parents, très inquiets, qui signalent aux forces de l'ordre qu'ils sont sans nouvelles de leur fils le 13 août.

Son frère cadet tué en 2013

Si le corps retrouvé s'avérait bien être celui de l'acteur, sa famille serait à nouveau plongée dans un drame. En effet, les Berreni ont déjà perdu un fils. Le 29 juillet 2013, Bilal Berreni, le frère cadet de l'acteur également peintre, a été retrouvé mort par balle dans un immeuble désaffecté de Détroit, aux Etats-Unis. "Ce n'est qu'en mars 2014 que le corps sera formellement identifié. Selon l'enquête, il aurait été assassiné par un groupe d'hommes âgés de 17 à 20 ans qui souhaitaient lui voler son argent", expliquent encore nos confrères.

Il devait reprendre le tournage de "Plus belle la vie"

Marwan Berreni devait reprendre le tournage de la série reprise désormais par TF1, le 23 octobre. Confrontés à son absence prolongée, les scénaristes avaient été contraints de remanier le script.

La triste nouvelle a bouleversé le monde de la télévision et les fans de la série télévisée "Plus belle la vie", qui durant 18 saisons et 4 665 épisodes, a accompagné le quotidien de millions de téléspectateurs chaque jour, du lundi au vendredi, sur France 3.

Michel Cordes qui incarnait Roland Marcie s'était donné la mort

Vendredi 5 mai 2023, Michel Cordes, 77 ans, avait été retrouvé mort dans sa maison de l'Hérault. Plongeant la commune de Grabels où il s'était retiré dans l'émoi et la stupeur.

Lui, qui 18 ans durant a fait vivre le personnage historique de Roland Marci, le bougonnant mais si attachant du patron du café "Le Mistral" à Marseille, dans la série télévisée "Plus belle la vie".

Originaire de l'Hérault, depuis la fin de la série en 2022, il était revenu s'installer à Grabels il y a un an et demi. Il a été retrouvé mort par arme à feu ce 5 mai en milieu d'après-midi, dans sa maison.