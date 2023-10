Restos du Coeur de l'Aveyron : "Cette collecte va nous aider à arriver à la fin de l’année"

Dans les moyennes et grandes surfaces, les bénévoles des Restos sont mobilisés pour collecter des denrées et des produits d’hygiène.

À l’entrée de la grande surface, Brigitte et Cathy, chasuble rose sur les épaules, un poster de Coluche sur un chariot déjà bien rempli, tendent des sacs aux clients qui entrent dans le magasin. La plupart le prennent pour y glisser, au gré de leurs courses, des gâteaux, des boîtes de conserve, des aliments pour bébés, etc.

Cette collecte, à la différence de celle de mars, qui est organisée par le bureau national des Restos, a été mise sur pied par l’antenne départementale. "Elle va nous aider à arriver jusqu’à la fin de l’année, souffle Jean-Pierre, plus que jamais impliqué dans les Restos depuis belle lurette. Mais il faut bien avouer que c’est de plus en plus compliqué…"

"Cela fait du bien de voir des gens généreux"

Si Cathy en est à sa quatrième année de collecte au profit des Restos, Brigitte, elle, effectue ce vendredi-là, sa première collecte. "J’ai été bénéficiaire des Restos, et aujourd’hui, j’agis en tant que bénévole", explique-t-elle. "Et cela fait du bien de voir des gens généreux…"

À l’image de cette personne qui approche avec un sac et, avec un large sourire, salue chaleureusement Jean-Pierre. "On l’a aidé quand il est arrivé, explique ce dernier. Et regardez, cela fait chaud au cœur de le voir donner quelque chose", lance-t-il. "Une maman et son petit, qui étaient passés par les Restos nous ont aussi laissé un gros paquet ", souffle Cathy, qui peste contre ceux qui les ignorent ou leur lancent des propos pas très sympas. Mais d’un point de vue général, la solidarité est là. À l’instar de ce jeune qui a extrait de ses courses une bouteille et un paquet de bonbons pour le donner aux Restos. En ce début de collecte, les chariots se remplissent petit à petit. La collecte pour le dépôt des Restos de Rodez va durer jusqu’à dimanche. Onze points de collecte sont concernés sur le secteur.