Sébazac-Concourès. Ses amis rendent hommage à Philippe, grand amoureux de la forêt

Il s’appelait Philippe. C’était un grand gaillard de 50 ans qui vivait pour et par la forêt et qui adorait son métier de forestier. En 2005, il découvre qu’il est atteint de la maladie de Parkinson. En 2015, il est éligible à une opération censée améliorer sa maladie. Mais un vaisseau sanguin rompu lors de l’intervention provoque une paralysie du côté droit. Dès lors, en plus de la maladie qui progresse, il ne peut plus s’exprimer et la moitié de son corps est inerte. Après des années de souffrances morales et physiques, le 23 décembre 2022, il part rejoindre la canopée.

Sa famille et ses collègues l’ont soutenu toutes ces longues années. Ses collègues l’ont visité jusqu’au bout.

Il faut dire que Philippe, outre ses compétences et ses grandes connaissances de la forêt et des arbres, avait un don, celui de l’empathie, de la gentillesse, de l’écoute. Stéphane, son ami dit qu’ "il apportait autant d’importance aux gens qu’aux forêts". Il adorait les blagues et les jeux de mots. Il était un fin gourmet. Il sillonnait l’Aveyron au chevet des forêts et aucun petit restaurant, du plus petit village reculé, ne lui était inconnu. Il aimait la nature, les voyages, la moto. Son charisme, sa gentillesse, son enthousiasme, sa gaieté séduisaient tous ceux qui le rencontraient.

Tant que cela a été possible, son collègue et ami Stéphane et son épouse Marie-Cécile, l’ont amené dans son bois. S’il ne pouvait pas s’exprimer, ses yeux, souvent embués de larmes, exprimaient ses sentiments et la joie d’être là.

Cet été, ses collègues et amis décidaient de lui rendre un hommage dans son bois, près de Quins. Une stèle était posée au pied de son arbre préféré, le hêtre. Elle a été gravée par un vieux monsieur de 78 ans qui le connaissait et qui a eu plaisir à la graver pour lui. Même après son départ, ses collègues se retrouvent pour entretenir ce bois que son âme habite et auquel il était tellement attaché. Famille et amis se sont réunis autour d’un pique-nique. Du vin, de la bonne chère, des chansons et de la musique, tout ce qu’il aimait.

Un discours sur ce qu’il était et qu’il restera dans le cœur de chacun. Parce que cet "Homme des bois" faisait l’unanimité auprès des arbres et autour de lui. Son épouse, ses enfants, ses amis, sa famille ont eu la chance et la joie de connaître cet être exceptionnel.