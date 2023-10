Aveyron : ces trois amies se lancent dans une folle aventure au Sénégal

Les Pizz’N Roses, Vanessa, Mathilde et Edna, participent à un trek solidaire et 100 % féminin au Sénégal en mars 2024 pour soutenir deux associations : Ruban Rose et Cap Eco Solidaire. Un défi qui promet d’être fort en émotions.

Vanessa Gasq, aveyronnaise d’adoption depuis plus de dix ans, se lance dans une folle aventure avec ses deux témoins de mariage, Mathilde Cizeron et Edna Pierre. Habitante de Bournazel, éducatrice protection judiciaire de la jeunesse de métier et maman de trois enfants, elle participera à la 3e édition de Rose trip Sénégal, un trek d’aventure solidaire et 100 % féminin organisé par Désertours, du 28 mars au 5 avril 2024, pour soutenir deux associations : Ruban Rose et Cap Eco Solidaire. Une participation des trois amies qui s’est décidée en juin dernier, et qui a donné naissance à l’association Pizz’N Roses.

L’éducation et le cancer du sein : deux causes soutenues par les Pizz’N Roses

Boussole, rapporteur topographique, carte… Dans la région du désert de Lompoul au Sénégal, 70 équipes, provenant de la France et du Canada, s’affronteront dans plusieurs étapes d’orientations où toute notion de vitesse est exclue. L’équipe vainqueur sera celle qui aura réalisé le moins de kilomètres tout en respectant les points de contrôle, le but étant de comprendre et d’interpréter l’environnement pour mieux se l’approprier.

Un soutien aux femmes souffrantes du cancer du sein, une sensibilisation à cette maladie et le financement de la construction d’une école de brousse, qui permettra aux enfants de la région du désert de Lompoul d’être scolarisés et de suivre les cours dans une structure adaptée à l’apprentissage seront à la clé. "La construction d’un collège a débuté, cet événement permettra la continuation de ce projet", révèle Vanessa.

Environ 7 000 euros à récolter

Toutes trois sont très sensibles à ces causes. "Le cancer du sein est une maladie qui nous touche toutes les trois de près ou de loin. De plus, je rêvais d’aller au Sénégal. C’est l’occasion d’allier cette envie à une cause humanitaire qui me tient à cœur", confie Vanessa. Sortir de sa zone de confort, couper du quotidien, relever un défi, vivre une aventure intense émotionnellement et physiquement… Cet événement intergénérationnel et interculturel, où le partage est au centre, lui permettra, elle l’espère, de "retrouver l’esprit d’entraide et de solidarité, des choses qui se perdent en cette période compliquée".

Un projet qui nécessite néanmoins un engagement important de la part des participantes, le budget étant d’environ 7 000 euros. Vente de porte-clés et de boucle d’oreille 3D lors de brocantes et en ligne sur HelloAsso, cagnotte en ligne également sur HelloAsso, démarchage d’entreprises pour obtenir des sponsors...

"Il y a un élan de solidarité"

La visibilité promise aux entreprises, notamment par le biais de sets de table distribués dans des restaurants, en a convaincu, pour l’instant, quatre. Avec, au total, plus de 2 000 euros récoltés : "il y a un élan de solidarité, les gens jouent le jeu, c’est super." Les trois amies devraient d’ailleurs tenir une buvette, proposant boissons et snacks, au rallye automobile de Rignac le 12 novembre 2023. Une collecte de jouet est également prévue à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, le 26 novembre. "Cet événement est intéressant sur la durée, on se bat pour pouvoir partir, le trek en est la finalité."

Pizz’N Roses, ne dit pas son dernier mot, et Vanessa, s’étant prise au jeu, espère voir durer cette association dans le temps et défendre diverses causes qui lui tiennent à cœur.

Plus de renseignements par mail à pizznrosesemv@gmail.com