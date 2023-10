XV de France : qui était Henri Lagarde, premier Aveyronnais à jouer avec le maillot des Bleus ?

Alors que se profile le choc de quart de finale de coupe de monde, entre la France et l’Afrique du Sud, retour sur la vie d’Henri Lagarde. Ce Villefranchois est le premier Aveyronnais à avoir porté le maillot du XV de France.

Né à Villefranche-de-Rouergue le 7 décembre 1897, Henri Lagarde fait ses études au collège de la ville et devient engagé volontaire de la Première Guerre Mondiale en 1916. Démobilisé en 1919, il séjourne alors à Paris jusqu’en 1922 pour suivre des études de dentiste et entame, en parallèle, une carrière de grand sportif.

Sociétaire du PUC (Paris Université Club Rugby), ce 3/4 aile est le premier Aveyronnais à porter le maillot de l’équipe de France de Rugby. Plusieurs fois sélectionné, cet international est par ailleurs membre de l’équipe de France d’athlétisme et se distingue en remportant le titre de vice-champion de France du 100 mètres plat. Face aux nombreuses sollicitations, il décide de rester à Villefranche

En 1922, Henri Lagarde se marie et s’installe à Villefranche-de-Rouergue comme dentiste, ne cédant pas aux pressions de nombreux clubs sportifs de renom qui rêvaient de le compter parmi leurs joueurs. Dès son retour au pays, il prend la main du stade villefranchois en 1922 en tant que capitaine puis comme président en 1928.

Capitaine-président du club

En prenant la présidence du club, ce ‘’capitaine-Président’’ ouvre la voie du développement du sport et des sociétés sportives de Villefranche, dont il est devenu l’un des piliers essentiels. À cette époque, le stade villefranchois englobait plusieurs disciplines sportives, rattachées aux fédérations nationales de rugby, d’athlétisme, de tennis, de boxe, de tir et de natation. Il entreprend de doter la ville d’un véritable terrain de sport dans la pleine du Teulel sur des terrains qui sont dans un premier temps loués mais qui remplacent avantageusement les premiers terrains sportifs privés et empiriques des champs de la vallée de Treize-Pierres.

Le premier stade du Teulel est inauguré le 22 septembre 1929. Mais la détermination d’Henri Lagarde permet la construction dans les années 30 de tribunes, de vestiaires et de douches. Il fait ceinturer le terrain d’une palissade en planches de plus de 2 mètres de haut. Une barrière autour du terrain est montée et un court de tennis est construit dans un coin du pré.

Fin de carrière sportive et mandataire auprès des fédérations nationales

Henri Lagarde met un terme à sa carrière sportive en 1937 mais reste toujours en étroite relation avec différentes fédérations sportives nationales en tant que mandataire à vie du conseil des anciens de la Fédération Française de Rugby, membre à vie du PUC et membre de la Fédération de Boxe.

Emblématique sportif villefranchois, Henri Lagarde s’est toujours évertué à faire connaître la perle du Rouergue et à développer la pratique sportive et les terrains de sport du Teulel où il fait venir de grands joueurs internationaux de rugby et des vedettes de l’athlétisme de son temps.

Le 24 octobre 1987, le stade du Teulel est baptisé stade Henri-Lagarde en la mémoire de ce sportif villefranchois de haut niveau de l’entre-deux guerres.