Coupe du monde de rugby : ce qu'il faut retenir des premiers quarts de finale avant les deux gros chocs de ce dimanche

La Nouvelle Zélande est venue à bout de l'Irlande au terme d'un match irrespirable, et l'Argentine a réussi à renverser le pays de Galles.

La Nouvelle Zélande rejoint l'Argentine en demi-finale après un match haletant contre l'Irlande. Le ticket pour la finale se jouera au Stade de France vendredi 27 octobre à 21 heures.

Ce dimanche 15 octobre, deux énormes chocs sont attendus. Dans le stade Vélodrome, l'Angleterre fera face au Fiji à 17 heures, quand le XV de France va affronter la redoutable Afrique du Sud au Stade de France à 21 heures.

Fin de match irrespirable entre la Nouvelle Zélande et l'Irlande

Le premier choc des quarts de finale de la Coupe du monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande n'a pas déçu et a tourné à l'avantage des All Blacks (24-28). Les Néo-Zélandais entament le mieux la rencontre et commencent par un cinglant 13-0 avec notamment un essai de Leicester Fainga'anuku sur une superbe combinaison initiée par les frères Barrett.

Les Irlandais vont revenir progressivement grâce à une pénalité de Jonathan Sexton, puis un essai de Bundee Aki. Ardie Savea redonne une avance de huit points au All Blacks grâce à un essai en coin. En fin de première période, Jamison Gibson-Park allonge son bras pour permettre aux Irlandais de recoller à un point juste avant la pause. En seconde période, le XV du Trèfle se heurte au rideau de fer mis en place par la Nouvelle-Zélande et les Blacks en profitent pour marquer sur un superbe contre initié par Richie Mo'Unga et conclu par Will Jordan.

Les Irlandais répondent grâce à la puissance de leurs avants, inscrivant un essai de pénalité. Jordie Barrett offre quatre points d'avance aux Blacks sur une pénalité. Le trois-quarts centre réussira un sauvetage miracle à moins de dix minutes du terme pour éviter un essai irlandais. La fin de match est irrespirable, et il faut un dernier grattage de Sam Whitelock pour mettre fin à la 35e phase offensive de l'Irlande à la sirène. La Nouvelle-Zélande affrontera l'Argentine, tombeur du pays de Galles plus tôt dans la journée, le 20 octobre pour une place en finale.

La révolte de l'Argentine contre le pays de Galles

L'Argentine est le premier pays qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde. Les Pumas sont venus à bout, au Vélodrome, du pays de Galles (17-29). Les Argentins, tendus en première période, ont laissé les joueurs de Warren Gatland développer leur jeu pendant une mi-temps.

Les Pumas vont ensuite se révolter en fin de première période et en début de seconde, passant même devant grâce au pied d'Emiliano Boffelli, mais les Gallois vont reprendre les commandes grâce à un essai de filou de Tomos Williams, entré en cours de jeu. Les Argentins vont repasser devant grâce à un essai de Joel Sclavi et sceller le score de la rencontre grâce à une interception de Nicolas Sanchez sur Sam Costelow.

Fait de jeu insolite, l'arbitre de la rencontre Jaco Peyper, blessé à la jambe, a été remplacé juste après le premier essai gallois de Dan Biggar.