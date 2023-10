Coupe du monde de rugby : pourquoi les grands favoris s'affrontent-ils si tôt en phases finales ?

Les affiches des quarts de finale ont été officialisées suite à la fin de la phase de groupes de la Coupe du monde, dimanche 8 octobre 2023. Avec notamment deux chocs immenses au programme.

Les rendez-vous sont pris. Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023, les matchs couperets de la Coupe du monde de rugby vont démarrer. Avec deux affiches d'anthologie... très tôt dans les phases finales de la compétition.

Les quatre meilleures nations du monde

Samedi 14 octobre à 21 heures, l'Irlande affrontera la Nouvelle-Zélande. Le dimanche, à la même heure, ce sont les Français et les champions du monde en titre Sud-Africains qui croiseront le fer. Autrement dit, les quatre grands favoris à la victoire finale se retrouvent... en quarts. Selon le dernier classement de World Rugby, il s'agit tout simplement du quatuor de tête : l'Irlande est au premier rang, devant la France, les Springboks et les All Blacks.

Dans les groupes A et B

La France et la Nouvelle-Zélande étant dans le groupe A, elles étaient assurées, en cas de qualification, de croiser avec le groupe B, où figuraient l'Irlande et l'Afrique du Sud. La question était de savoir qui allait terminer premier et deuxième. À court terme, ce n'est donc pas une surprise d'avoir ces deux affiches exceptionnelles en quarts de finale, les groupes ayant été formés ainsi. Mais à plus long terme, l'interrogation est légitime.

Le tirage au sort date... de 2020

Pour trouver une explication, il faut tout simplement se concentrer sur le tirage au sort de ces mêmes groupes. Pour rappel, il fonctionne grâce à un système de chapeaux (cinq de quatre équipes), allant du 1 au 5, le premier étant composé des têtes de série.

Détail qui a son importance : le tirage au sort de la phase de groupes de ce Mondial a eu lieu le 14 décembre 2020 à Paris. Et comme l'expliquait l'organisateur de la compétition, "le tirage se fera en fonction du classement mondial World Rugby établi au 1er janvier 2020".

Changement total

Et c'est ici que tout se joue. À ce moment-là, les têtes de séries étaient l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et le pays de Galles. La France était dans le chapeau 2.

Le classement World Rugby au 1er janvier 2020, pris en compte lors du tirage au sort. World Rugby - Capture d'écran

En revanche, si le tirage avait été fait en décembre 2022, avec le classement World Rugby correspondant, la donne aurait été complètement différente. L'Irlande, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud occupaient les quatre premières positions et auraient alors été têtes de série.

Au 18 décembre 2022, le classement World Rugby est totalement différent. World Rugby - Capture d'écran

Preuve du changement total de classement entre les deux timings, les Gallois étaient... 9es dans le rang de World Rugby en décembre 2022. Ils auraient alors basculé du statut de tête de série à celui de nation du chapeau 3.

Il en manquera deux en demi

Les quatre favoris étant dans le même chapeau, il leur aurait donc été impossible de tomber dans la même poule. Cela ne les aurait, cependant, pas empêchés de s'affronter en quarts de finale, comme ce sera le cas les 14 et 15 octobre : il aurait suffi que deux d'entre eux finissent en tête de leur groupe, et que les deux autres terminent deuxièmes. Mais la probabilité aurait été bien moins grande.

Au soir du 15 octobre 2023, deux des quatre grands favoris à la couronne mondiale devront donc faire leurs valises.