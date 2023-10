Irlande - Nouvelle-Zélande, France - Afrique du Sud : week-end de quarts de finale, voici où et quand voir les matchs

Les matchs couperets sont lancés. Ces samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023, la Coupe du monde de rugby réserve quatre affiches pour autant de places en demi-finales. Avec deux duels explosifs.

Ça y est ! Les phases finales sont lancées. Toute erreur sera payée au prix fort : la défaite signifiera élimination de la Coupe du monde de rugby. Ces samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023, le Mondial offre quatre quarts de finale. Dont deux affiches d'anthologie.

Le quatuor de favoris

Annoncés comme les grands favoris pour le sacre final, Irlandais, Néo-Zélandais, Français et Sud-Africains se croisent pour ce premier week-end de phase à élimination directe. Les deux premiers se retrouvent samedi à 21 heures, quand les deux derniers croisent, eux, le fer un jour plus tard. Deux duels qui étaient déjà pressentis au moment du tirage au sort des groupes, les quatre nations étant dispatchées dans les poules A et B.

En plus des matchs du soir, il y aura donc les deux autres quarts de finale, plus tôt. À 17 heures, samedi, le pays de Galles défie l'Argentine. Dimanche, ce sont les Anglais et les Fidjiens qui lutteront pour une place dans le dernier carré. À noter que ces deux dernières affiches auront lieu à Marseille quand les deux autres se tiendront au stade de France.

Trois chaînes

TF1, France Télévisions et M6 se sont partagé les 40 matchs de la phase de groupes. Le trio sera toujours au rendez-vous des quarts de finale. Voici le programme complet :

Samedi 14 octobre : pays de Galles - Argentine , à 17 heures, sur France 2 (Marseille)

, à 17 heures, sur France 2 (Marseille) Samedi 14 octobre : Irlande - Nouvelle-Zélande , à 21 heures, sur TF1 (Saint-Denis)

, à 21 heures, sur TF1 (Saint-Denis) Dimanche 15 octobre : Angleterre - Fidj i, à 17 heures, sur M6 (Marseille)

i, à 17 heures, sur M6 (Marseille) Dimanche 15 octobre : France - Afrique du Sud, à 21 heures sur TF1 (Saint-Denis)

Quel programme en demi-finales ?

Pour rappel, le vainqueur de pays de Galles - Argentine défiera, en demi-finale, le vainqueur de l'immense Irlande - Nouvelle-Zélande, vendredi 20 octobre. La seconde demi opposera la France ou les Springboks face aux Anglais ou aux Fidjiens, le samedi 21 octobre.