Jusqu'au 28 octobre 2023, la France vibre au rythme de la Coupe du monde de rugby. L'occasion de réviser vos connaissances sur le vocabulaire de ce sport ou d'apprendre leur signification si vous êtes novice.

Êtes-vous incollable au rugby ? En pleine Coupe du monde de rugby, qui se tient jusqu'au 28 octobre 2023, en France, Centre Presse Aveyron vous accompagne pour tout comprendre sur la discipline avec World rugby. À commencer déjà par les mots employés.

La mêlée

Il s'agit d'une action de jeu arrêtée durant laquelle les 8 avants d'une même équipe affrontent les 8 avants de l'adversaire. L'objectif est de pousser l'adversaire vers son camp pour pouvoir récupérer le ballon. Les têtes des premières lignes se retrouvant imbriquées. Cela crée un tunnel où le demi de mêlée de l'équipe non fautive introduit le ballon et relance ainsi le jeu après une faute mineure.

La chandelle

La technique de la chandelle est une spécialité des trois-quarts. Autrement dit, des joueurs évoluant au poste allant du demi de de mêlée (n°9) à l'arrière (n°15). Elle permet de soulager son équipe et lui permettre de souffler défensivement, en tapant un grand coup de pied à la trajectoire verticale.

Le drop

Ou coup de pied tombé. Concrètement, un joueur marque un but sur coup de pied tombé lorsqu’il tire au cours du jeu en laissant tomber le ballon au sol et en le bottant à son premier rebond. Si ça passe entre les poteaux, il offre trois points à son équipe.

C'est également via cette technique du "drop" qu'un joueur engage depuis la ligne des 50 mètres.

Le plaquage

Seul le porteur du ballon peut être plaqué. Il y a plaquage lorsque ce dernier est tenu par un ou plusieurs adversaires et est mis au sol. Le joueur plaqué doit alors libérer le ballon après le plaquage, le plaqueur doit lâcher le joueur plaqué et les deux joueurs doivent s’écarter du ballon.

La pénalité

Les infractions aux Règles ayant un impact réel et important sur l’adversaire sont punies par un coup de pied de pénalité. Si l’endroit où la pénalité a été accordée est proche des poteaux, l’équipe tente habituellement de "prendre les points" : le ballon est placé sur un socle (tee) et le buteur tente de le botter entre les poteaux et au-dessus de la barre transversale. Trois points sont accordés si le coup de pied est réussi.

Une équipe peut choisir de ne pas tenter un tir au but. Les autres options sont soit une mêlée, soit une pénalité rapide c’est-à-dire jouée à la main, soit taper en touche (l’équipe envoyant le ballon en touche bénéficie du lancer en touche lors de l’alignement).

Le maul

Il y a maul lorsqu'un joueur portant le ballon est saisi par un ou plusieurs adversaires et qu'un ou plusieurs coéquipiers du porteur du ballon se lient à ce dernier. Un maul implique au moins trois joueurs, tous sur leurs pieds : le porteur du ballon et un joueur de chaque équipe. Objectif : créer un regroupement et le faire avancer face aux adversaires.

Tous les joueurs participant au maul doivent être dans le maul ou liés au maul et sur leurs pieds et avancer vers une ligne de but. Un maul met fin au jeu courant.

L'essai

Un essai est marqué lorsque le ballon est aplati par un joueur derrière la ligne de but des adversaires, dans la zone appelée d’en-but. Cinq points sont attribués à l'équipe.

Un essai de pénalité peut être aussi accordé après un acte de jeu déloyal d’un adversaire sans lequel un essai aurait pu être marqué.

La transformation

Après avoir marqué un essai, l’équipe peut tenter d’ajouter deux points à la marque en bottant le ballon au-dessus de la barre transversale et entre les poteaux à partir d’un endroit en ligne là où l’essai a été marqué.

Cette transformation peut être prise soit depuis le sol, soit comme un drop. En cas d'essai de pénalité, l'équipe qui marque n'a pas à taper de transformation : sept points lui sont accordés.

Le plaquage cathédrale

C'est un geste totalement interdit et qui peut conduire à l'expulsion d'un joueur. C'est quand un joueur saisit un adversaire et, au lieu de le plaquer au sol, le soulève, le renverse, et le fait tomber en le lâchant sans l'accompagner au sol.

La chistera

Il s'agit du nom donné à une passe dans le dos en direction d'un coéquipier. Le terme est issu du vocabulaire de la pelote basque qui désigne le panier en osier fixé par un gant en cuir à la main du joueur et qui lui permet de renvoyer la pelote, dans un geste qui ressemble donc à la passe à laquelle il a donné son nom.

La cravate

Un geste dangereux qui est assorti d'une sanction ou d'une pénalité. Il s'agit d'un plaquage réalisé au-dessus des épaules, à hauteur du cou ou du visage avec le bras tendu, on dit aussi une "manchette".

Le pack

Cela désigne l'ensemble des huit joueurs qui évoluent dans les trois lignes d'avants d'une équipe.

Le tee

Il s'agit du nom de l'objet sur lequel les joueurs placent le ballon pour éviter qu'il bouge au moment de tirer les pénalités ou les transformations.

Le toss

C'est le jeu du pile ou face qui permet de définir quelle équipe va choisir le côté du terrain et de donner le coup d'envoi avant une rencontre.