Coupe du monde de rugby : course à l'exploit dans le groupe D ce jeudi, voici le programme du jour

Suite de cette quatrième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby, ce jeudi 28 septembre 2023. Place au groupe D !

Après la victoire bonifiée de l'Uruguay face à la Namibie (36-26) pour ouvrir la quatrième journée de poules de ce Mondial, place au groupe D, ce jeudi 28 septembre 2023.

En route pour l'exploit ?

Il n'y a qu'un match au programme ce jeudi : les Samoa affrontent le Japon. Les deux nations ont le même bilan après deux matchs dans cette Coupe du monde de rugby : cinq points au compteur, après une victoire bonifiée contre le Chili, et une défaite. Les Samoans ont chuté contre l'Argentine (19-10). Quant aux Nippons, c'est face aux Anglais qu'ils se sont inclinés (34-12).

Les Samoa et le Japon occupent donc respectivement la deuxième et troisième place... devant les Pumas, quatrièmes avec quatre points en deux matchs. Après cette confrontation, le Japon défiera l'Argentine tandis que les Samoans croiseront le fer avec l'Angleterre.

Si le XV de la Rose fait un sans-faute avec 14 points en trois matchs, le sort de la deuxième place est, lui, beaucoup plus incertain. Depuis 1987, le Japon ne s'est qualifié qu'à une seule reprise pour la phase finale, c'était en 2019. De leur côté, les Samoa, qui ont réussi cette performance en 1991, 1995 et 1999, n'ont plus passé les groupes depuis 24 ans. Une participation d'un des deux pays en quarts aux dépens de l'Argentine représenterait donc un vrai exploit !

Où et quand suivre la rencontre ?

Le match entre le Japon et les Samoa démarrera à 21 heures, ce jeudi 28 septembre 2023. Il sera retransmis sur M6, en direct du Stadium de Toulouse.