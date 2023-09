CARTE. Coupe du monde rugby : comment circuler à Toulouse si vous allez voir les matchs ou profiter de la fan zone ?

Pour tous les fans de rubgy qui vont se rendre à Toulouse pendant l'événement, on fait le point sur comment y circuler.

Cinq matchs de la coupe du monde de rugby se jouent à Toulouse (Haute-Garonne), de quoi faire venir des fans de toute l'Occitanie. Mais les habitués de la Ville rose comme ceux qui la découvrent peuvent vite se retrouver bloqués par le plan de circulation mis en place pour l'événement.

Comment accéder au Stadium ?

Durant les cinq jours de matchs, il n'est pas possible d'accéder au Stadium en véhicule. La circulation est coupée sur le pont Pierre de Coubertin qui permet d'accéder au stade, mais aussi sur l'ensemble du boulevard Déodat de Séverac et sur le boulevard Gabriel Koenigs qui part de la station de métro des Arènes. Voici les horaires de fermeture :

Japon - Chili : 10 septembre de 6 h à 18 h

Nouvelle Zélande - Namibie :15 septembre de 6 h à minuit

Géorgie - Portugal : 23 septembre de 6 h à 18 h

Japon - Samoa : 28 septembre de 6 h à minuit

Fidji - Portugal : 8 octobre de 6 h à minuit

Le mieux pour se rendre au Stadium est de rejoindre la station de métro Arènes (ligne A) et de marcher 15 minutes. Si vous êtes sur la ligne B du métro, l'arrêt le plus proche est à Saint-Michel Marcel Langer à une dizaine de minutes à pied du stade.

En empruntant le tramway (ligne T1), l'arrêt Croix de Pierre vous amène au plus près du Stadium, il ne restera plus qu'à suivre la foule se dirigeant vers la Garonne. À noter que les arrêts Fer à Cheval et Ile du Ramier ne seront pas desservis sur le pont Saint-Michel.

Des parkings à vélo sont accessibles devant la piscine Nakache sur les allées Gabriel Biénès ainsi que sur le parking à proximité de la passerelle de Poudrerie (chemin de la Loge).

Le plan de circulation du centre de Toulouse jusqu'au Stadium durant la coupe du monde de rugby. Mairie de Toulouse

Comment accéder à la fan zone du "Village rugby" ?

Si vous n'avez pas eu votre place au Stadium pour assister aux matchs, vous vous dirigerez sans doute vers l'écran géant du "Village rugby" situé dans la Prairie des Filtres. Mais encore une fois, mieux vaut privilégier la marche ou les transports en commun.

La rue Charles Laganne qui surplombe la Prairie des Filtres, et la place du même nom à l'entrée du Pont Neuf, seront fermées presque tous les jours :

8 septembre de 14 h à 1 h

9 septembre de 11 h à 1 h

10 septembre de 11 h à 1 h

14 et 15 septembre de 18 h à 1 h

15 septembre de 18 h à 1 h

16 et 17 septembre de 13 h à 1 h

23 septembre de 11 h à 1 h

24 septembre de 14 h à 1 h

28 septembre de 18 h à 1 h

6 octobre de 18 h à 21 h

7 octobre de 13 h à 1 h

8 octobre de 11 h à 1 h

14, 15, 20,21, 27 et 28 octobre de 14 h à 1 h

Comme la station de tramway Fer à Cheval ne sera pas desservi, le mieux est de marcher depuis Palais de Justice en traversant la Garonne depuis le Pont Saint-Michel. En métro, arrêtez-vous à la station Palais de Justice si vous êtes sur la ligne B, ou bien Saint-Cyprien République sur la ligne A.

Des parkings à vélo sont à disposition sur l'esplanade Jean Dieuzaide, l'avenue de Muret et au Pont Saint-Michel.

Les rues fermées lors des cinq "fan walk"

Lors des cinq jours de match à Toulouse, des déambulations de supporters et de bandes sont organisées depuis la gare Matabiau. Tout le parcours de la "fan walk" festive sera balisé et les véhicules ont l'interdiction d'y circuler :

10 septembre de 10 h à 13 h

15 septembre de 18 h à 21 h

23 septembre de 11 h à 14 h

28 septembre de 18 h à 21 h

8 octobre de 18 h à 21 h .

Les abords de la gare seront fermés tout comme la rue de Bayard, la rue Alsace Loraine, la rue de Metz, le Pont Neuf, le Cours Dillon, le Pont-Saint-Michel, l'avenue du Grand Ramier, les allées du Professeur Camille Soula et les allées Jacques Lacassagne.