Coupe du monde de rugby : à Paris, Rodez et dans toute la France, ça y est, c'est parti !

Les terrasses ruthénoises qui avaient sorti les écrans de télé ont fait le plein dans un esprit bon enfant ce vendredi soir pour l'ouverture de la compétition entre la France et la Nouvelle-Zélande.



C'est alors que le soleil se couchait sur la France comme sur Rodez que le coup d'envoi de la coupe du monde de rugby a été donné entre la France et la Nouvelle-Zélande. Les cafés ruthénois munis d'une terrasse avaient sorti les téléviseurs pour retransmettre en direct ce match d'ouverture de gala entre All-Bleus et All-Blacks, mais à l'intérieur aussi les yeux étaient rivés sur TF1.

Et le public a répondu présent, avec des terrasses noires de monde, de la place d'Armes à la place de la Cité, bref partout, avec un temps des plus cléments. Une ambiance décontractée toutefois, avec beaucoup moins de maillots bleus et de drapeaux tricolores que pour la coupe du monde de foot. Zappant même le discours d'ouverture d'Emmanuel Macron, copieusement sifflé par le Stade de France.

Au café des Colonnes, on cassait même la croûte en famille alors que le match allait débuter. Plus jeune, les "terrassiers" de la Compagnie avaient étiré chaises et tables sur toute la largeur du trottoir, déjà large. Au Coq de la Place, bobs tricolores solidement vissés sur la tronche, un groupe de supporters des Bleus s'était mis aux première loges, concentrés bien avant le coup d'envoi.

Place de la Cité, le Grand café connaissait lui aussi la foule, attendant stoïquement que le spectacle du Stade de France commence, sereine quant au résultat.

Et puis ça y est, le soleil est cette fois bien couché, les joueurs blacks et bleus (blancs pour ce soir) s'apprêtent au vestiaire. Depuis le Stade de France, depuis Rodez, depuis tous les coins de France, l'ambiance monte, comme la Marseillaise depuis la pelouse. Juste avant le "haka" des Blacks, que les joueurs français accueillent en ligne, épaule contre épaule, calmement.

Après une page de pub (ah oui, on est sur TF1) l'arbitre siffle. Le premier coup de sifflet de cette 10e coupe du monde "all-Bleus". Et déjà, le premier essai, "black"...