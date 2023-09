Coupe du monde de rugby : matchs, horaires, chaînes, voici le programme de ce samedi 9 septembre

Après le succès inaugural du XV de France face à la Nouvelle-Zélande (27-13), la Coupe du monde de rugby continue évidemment ce samedi 9 septembre 2023. Voici le programme du jour.

Le XV de France a parfaitement réussi son entrée en lice dans cette 10e Coupe du monde de rugby. Victorieux des All Blacks à Saint-Denis (27-13), les Bleus ont idéalement lancé une compétition qui continue ce samedi 9 septembre 2023. Quatre matchs sont au programme.

La suite du groupe des Bleus et un choc

La suite de la première journée de la poule A, dans laquelle se trouve donc l'équipe de France, battra son plein avec un match entre l'Italie et la Namibie. Place, ensuite, au groupe B avec un Irlande - Roumanie, et au groupe C avec une affiche entre l'Australie et la Géorgie. Enfin, en soirée, un immense choc au Vélodrome de Marseille : Anglais et Argentins croiseront le fer, pour ouvrir la poule D.

Où et quand suivre les matchs ?

De 13 heures jusqu'au bout de la soirée, le rugby sera omniprésent sur nos télévisions, en ce samedi 9 septembre 2023. Si vous ne souhaitez rater aucun match, voici le programme complet de ce deuxième jour de Coupe du monde :