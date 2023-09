Coupe du monde de rugby : horaires, adversaires, stades, le programme complet du XV de France

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby n'a jamais été aussi proche. Chez lui, le XV de France lancera sa compétition contre la Nouvelle-Zélande, vendredi 8 septembre 2023. Rappel du programme qui attend les Bleus.

L'odeur du Mondial de rugby continue de se répandre dans l'Hexagone. Encore un peu plus en cette journée de rentrée scolaire, succédant au dernier week-end de Top 14 avant la trêve de Coupe du monde. L'élite de l'ovalie française est officiellement en pause : place à la plus prestigieuse des compétitions !

Quels adversaires pour les Bleus ?

Pour rappel, le XV de France va croiser le fer avec quatre adversaires. Et le premier n'est autre qu'un des grandissimes favoris de la compétition : la Nouvelle-Zélande. Tombeurs des Français en finale en 2011 et en quarts quatre ans plus tard, les Blacks et leur légendaire Haka feront face aux Bleus, en ouverture du Mondial.

Les troupes de Fabien Galthié affronteront ensuite deux nations contre lesquelles elles ont moins souvent croisé le fer. L'Uruguay, lors de la deuxième journée de la phase de groupe, et la Namibie, en suivant.

Enfin, le XV de France disputera une rencontre 100% européenne contre un adversaire qu'il croise chaque année lors du tournoi des Six Nations : l'Italie ! Ce match sera le quatrième et dernier de la phase de groupes.

Les Bleus vont voyager

Sans surprise, les Bleus vont démarrer leur Mondial au Stade de France, à Saint-Denis. La rencontre face aux Néo-Zélandais sera le match d'ouverture de la Coupe du monde. Les partenaires d'Antoine Dupont vont ensuite voyager, puisque leur deuxième match, face à l'Uruguay, aura lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille. Cap, ensuite, sur Marseille et son Vélodrome contre la Namibie, avant de boucler la phase de groupes au Parc OL de Lyon, contre l'Italie.

Quels seront les diffuseurs ?

Bonne nouvelle : il ne faudra pas empiler les abonnements chez plusieurs diffuseurs pour pouvoir admirer la crème du rugby mondial. Les deux premiers matchs de l'équipe de France seront diffusés sur TF1. La troisième rencontre, face à la Namibie, sera, elle, retransmise sur France 2, avant une nouvelle bascule sur TF1 pour la dernière manche.

Le programme complet

Voici donc le programme complet qui attend le XV de France durant cette phase de groupes de la Coupe du monde de rugby :

France - Nouvelle-Zélande , le vendredi 8 septembre à 21 heures 15, sur TF1 (Stade de France, Saint-Denis)

, le vendredi 8 septembre à 21 heures 15, sur TF1 (Stade de France, Saint-Denis) France - Uruguay , le jeudi 14 septembre à 21 heures, sur TF1 (Stade Pierre-Mauroy, Lille)

, le jeudi 14 septembre à 21 heures, sur TF1 (Stade Pierre-Mauroy, Lille) France - Namibie , le jeudi 21 septembre à 21 heures, sur France 2 (Stade Vélodrome, Marseille)

, le jeudi 21 septembre à 21 heures, sur France 2 (Stade Vélodrome, Marseille) France - Italie, le vendredi 6 octobre à 21 heures, sur TF1 (Parc OL, Lyon)

Et ensuite ?

Seuls les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les phases finales. La France, qui est dans le groupe A, jouerait son quart de finale contre le deuxième de la poule B, si elle finit en tête. Un quart qui se tiendrait le dimanche 15 octobre, à 21 heures, au stade de France.

En revanche, si les Bleus terminent deuxièmes, ils défieraient donc le leader de la poule B, à Saint-Denis également, le samedi 14 octobre à 21 heures.