Coupe du monde de rugby : poules, horaires, stades, voici le programme complet de la compétition

Ça y est ! La Coupe du monde de rugby démarre ce vendredi 8 septembre 2023. 20 nations entrent en lice pour se disputer le trophée, alors que la France va vibrer au rythme ovale pendant 48 rencontres. Voici le programme.

Depuis le 20 octobre 2007 et le sacre de l'Afrique du Sud sur l'Angleterre (15-6), la France n'avait plus accueilli de match de Coupe du monde de rugby. 16 ans plus tard, ce vendredi 8 septembre 2023, la plus prestigieuse des compétitions ovales revient dans l'Hexagone, avec un alléchant France - Nouvelle-Zélande. Poules, stades, horaires, rencontres... voici le programme complet de la compétition !

Quels sont les quatre groupes ?

Pour rappel, la Coupe du monde de rugby met aux prises 20 nations, dispatchées dans quatre groupes. Cinq pays composent donc chaque poule. À l’issue de cette première phase, les deux équipes qui terminent en tête se qualifient pour les quarts de finale. Voici les quatre groupes pour ce Mondial 2023 :

Groupe A : France, Nouvelle-Zélande, Uruguay, Italie, Namibie

: France, Nouvelle-Zélande, Uruguay, Italie, Namibie Groupe B : Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Tonga, Roumanie

: Afrique du Sud, Irlande, Ecosse, Tonga, Roumanie Groupe C : Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie, Portugal

: Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie, Portugal Groupe D : Angleterre, Argentine, Samoa, Japon, Chili

Quels sont les stades sélectionnés ?

En marge de cette Coupe du monde, neuf stades ont été sélectionnés dans le pays pour accueillir les 48 rencontres qui animeront la compétition. Le match d'ouverture et la finale se dérouleront évidemment au stade de France, à Saint-Denis. Mais tout au long du tournoi, c'est le pays entier qui vibrera ! Voici les neuf stades sélectionnés :

Stade de France, Saint-Denis

Orange Vélodrome, Marseille

Parc OL, Lyon

Stadium, Toulouse

Matmut Atlantique, Bordeaux

Stade Pierre-Mauroy, Lille

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

Stade de la Beaujoire, Nantes

Allianz Riviera, Nice

Sur quelles chaînes voir les matchs ?

Excellente nouvelle pour les fans de rugby : l'intégralité de la compétition sera diffusée en clair ! TF1, France Télévisions et M6 retransmettront les matchs. Alors que d'autres compétitions sportives, y compris les Coupes du monde, nécessitent un abonnement à des chaînes payantes (beIN Sports par exemple) pour voir de nombreuses rencontres, ce ne sera donc pas le cas pour ce Mondial de rugby 2023.

À quelle heure auront lieu les matchs ?

Coupe du monde en France oblige, il n'y aura pas de décalage horaire. Le coup d'envoi de France - Nouvelle-Zélande, qui correspondra au top départ de la Coupe du monde, sera exceptionnellement donné à 21h15. Sinon, les matchs auront lieu, pour la grande majorité, à 13h, 15h, 17h45 et 21h. Il y aura tout de même quelques exceptions (14h, 15h30 et 18h, à retrouver dans le programme complet).

Quel programme pour les Bleus ?

Avant de dévoiler le programme complet, cap, d'abord, sur celui des Bleus. Voici ce qui attend le XV de France durant cette phase de groupes de la Coupe du monde de rugby :

France - Nouvelle-Zélande , le vendredi 8 septembre à 21 heures 15, sur TF1 (Stade de France, Saint-Denis)

, le vendredi 8 septembre à 21 heures 15, sur TF1 (Stade de France, Saint-Denis) France - Uruguay , le jeudi 14 septembre à 21 heures, sur TF1 (Stade Pierre-Mauroy, Lille)

, le jeudi 14 septembre à 21 heures, sur TF1 (Stade Pierre-Mauroy, Lille) France - Namibie , le jeudi 21 septembre à 21 heures, sur France 2 (Stade Vélodrome, Marseille)

, le jeudi 21 septembre à 21 heures, sur France 2 (Stade Vélodrome, Marseille) France - Italie, le vendredi 6 octobre à 21 heures, sur TF1 (Parc OL, Lyon)

La France, qui est dans le groupe A, jouerait son quart de finale contre le deuxième de la poule B, si elle finit en tête. Un quart qui se tiendrait le dimanche 15 octobre, à 21 heures, au stade de France. En revanche, si les Bleus terminent deuxièmes, ils défieraient donc le leader de la poule B, à Saint-Denis également, le samedi 14 octobre à 21 heures.

Le programme complet, jour par jour

Et enfin, voici le programme complet de cette Coupe du monde de rugby, jour par jour.

Vendredi 8 septembre :

France - Nouvelle-Zélande, à 21 heures 15 (TF1, Saint-Denis)

Samedi 9 septembre :

Italie - Namibie, à 13 heures (M6, Saint-Etienne)

Irlande - Roumanie, à 15 heures 30 (M6, Bordeaux)

Australie - Géorgie, à 18 heures (M6, Saint-Denis)

Angleterre - Argentine, à 21 heures (TF1, Marseille)

Dimanche 10 septembre :

Japon - Chili, à 13 heures (France 3 puis France 2, Toulouse)

Afrique du Sud - Ecosse, à 17 heures 45 (France 2, Marseille)

Pays de Galles - Fidji, à 21 heures (TF1, Bordeaux)

Jeudi 14 septembre :

France - Uruguay, à 21 heures (TF1, Lille)

Vendredi 15 septembre :

Nouvelle-Zélande - Namibie, à 21 heures (TF1, Toulouse)

Samedi 16 septembre :

Samoa - Chili, à 15 heures (M6, Bordeaux)

Pays de Galles - Portugal, à 17 heures 45 (M6, Nice)

Irlande - Tonga, à 21 heures (TF1, Nantes)

Dimanche 17 septembre :

Afrique du Sud - Roumanie, à 15 heures (France 2, Bordeaux)

Australie - Fidji, à 17 heures 45 (France 2, Saint-Etienne)

Angleterre - Japon, à 21 heures (TF1, Nice)

Mercredi 20 septembre :

Italie - Uruguay, à 17 heures 45 (M6, Nice)

Jeudi 21 septembre :

France - Namibie, à 21 heures (France 2, Marseille)

Vendredi 22 septembre :

Argentine - Samoa, à 17 heures 45 (M6, Saint-Etienne)

Samedi 23 septembre :

Géorgie - Portugal, à 14 heures (M6, Toulouse)

Angleterre - Chili, à 17 heures 45 (M6, Lille)

Afrique du Sud - Irlande, à 21 heures (TF1, Saint-Denis)

Dimanche 24 septembre :

Écosse - Tonga, à 17 heures 45 (France 2, Nice)

Pays de Galles - Australie, à 21 heures (TF1, Lyon)

Mercredi 27 septembre :

Uruguay - Namibie, à 17 heures 45 (M6, Lyon)

Jeudi 28 septembre :

Japon - Samoa, à 21 heures (M6, Toulouse)

Vendredi 29 septembre :

Nouvelle-Zélande - Italie, à 21 heures (TF1, Lyon)

Samedi 30 septembre :

Argentine - Chili, à 15 heures (M6, Nantes)

Fidji - Géorgie, à 17 heures 45 (M6, Bordeaux)

Écosse - Roumanie, à 21 heures (M6, Lille)

Dimanche 1er octobre :

Australie - Portugal, à 17 heures 45 (France 2, Saint-Etienne)

Afrique du Sud - Tonga, à 21 heures (TF1, Marseille)

Jeudi 5 octobre :

Nouvelle-Zélande - Uruguay, à 21 heures (TF1, Lyon)

Vendredi 6 octobre :

France - Italie, à 21 heures (TF1, Lyon)

Samedi 7 octobre :

Pays de Galles - Géorgie, à 15 heures (France 2, Nantes)

Angleterre - Samoa, à 17 heures 45 (France 2, Lille)

Irlande - Ecosse, à 21 heures (TF1, Saint-Denis)

Dimanche 8 octobre :

Japon - Argentine, à 13 heures (M6, Nantes)

Tonga - Roumanie, à 17 heures 45 (M6, Lille)

Fidji - Portugal, à 21 heures (M6, Toulouse)

Samedi 14 octobre (quarts de finale) :

1er Poule C - 2e Poule D, à 17 heures (Marseille)

1er Poule B - 2e Poule A, à 21 heures (TF1, Saint-Denis)

Dimanche 15 octobre (quarts de finale) :

1er Poule D - 2e Poule C, à 17 heures (Marseille)

1er Poule A - 2e Poule B, à 21 heures (TF1, Saint-Denis)

Vendredi 20 octobre (demi-finale) :

Vainqueur QF1 - Vainqueur QF2, à 21 heures (TF1, Saint-Denis)

Samedi 21 octobre (demi-finale) :

Vainqueur QF3 - Vainqueur QF4, à 21 heures (TF1, Saint-Denis)

Vendredi 27 octobre (3e place) :

Perdant DF1 - Perdant DF2, à 21 heures, (TF1, Saint-Denis)

Samedi 28 octobre (finale) :

Vainqueur DF1 - Vainqueur DF2, à 21 heures (TF1, Saint-Denis)

Retrouvez notre infographie complète :