Coupe du monde de rugby : pour le Ruthénois Jeff Taofifenua, un Mondial à la saveur familiale

De retour au Rodez rugby cet été, le centre de 38 ans s’apprête à vivre une compétition très particulière, puisque son cousin, Romain Taofifenua, est de l’aventure avec l’équipe de France.

Jeff Taofifenua sera devant sa télé vendredi 8 septembre, comme partout dans le pays, prêt à vibrer au rythme de la Marseillaise. Mais dans son salon régnera une ambiance différente que dans celui des autres foyers français. Il faut dire que son cousin, Romain, un Taofifenua également, sera sur le devant de la scène, maillot bleu sur les épaules.

" C’est une très grande fierté de voir un membre de la famille en équipe de France à la coupe du monde. On va être devant les écrans et suivre ça de près avec passion", s’émerveille Jeff, lui qui a l’habitude de débriefer les matches avec son cousin sur les réseaux sociaux.

Les nouvelles technologies étant un peu le seul moyen pour les deux hommes de rester en contact, eux qui ont grandi à 17 000 kilomètres de distance. Jeff en Nouvelle-Calédonie, Romain à Grenoble : "On ne se voit pas trop souvent, car c’est dur de programmer des vacances qui correspondent avec ses dates de congés et les miennes. On est parti ensemble, avec toute la famille, il y a six ou sept ans en Nouvelle-Calédonie. Se retrouver là-bas avec lui, c’était énorme. On a passé des vacances géniales !"

"On attendait avec impatience l’annonce de la liste"

La sélection du deuxième ligne de Lyon par le boss de l’armada tricolore, Fabien Galthié, n’était pas une surprise en soi, ce dernier ayant déjà été appelé 42 fois depuis 2012 et un test-match face à l’Argentine. Mais pour son cousin, Jeff, l’émotion était la même qu’au premier jour. Voire peut-être même encore plus forte, au vu du contexte : "On attendait avec impatience l’annonce de la liste. De voir son nom apparaître à la télé, c’est toujours une fierté pour nous. Surtout sur TF1 (rires)."

Un exemple pour son fils

Une chaîne de télévision sur laquelle il va malheureusement devoir vivre l’événement, n’ayant "pas trouvé de place" pour les matches des Bleus, malgré ses liens privilégiés avec l’un d’entre eux… Pas de quoi doucher son enthousiasme pour autant, lui qui va faire découvrir à Yago, son fils de presque trois ans, ce qu’est la coupe du monde.

"Il associe déjà le rugby à sa famille. À chaque fois qu’il regarde un match, il dit "tonton, tonton à la télé"", narre le centre, passé par Rodez entre 2019 et 2021, et revenu sur le Piton cet été "spécialement pour qu’il me voie jouer sur un terrain et perpétuer la tradition familiale". Une fois sa troisième bougie soufflée et l’âge légal pour prendre une licence de rugby atteint, Yago rejoindra d’ailleurs son père au RR. Le rendez-vous est donc pris au 11 octobre. Soit trois ou quatre jours avant un potentiel quart de finale pour l’équipe de France. "Tonton" Romain a un cadeau tout trouvé à lui offrir. À lui et ses coéquipiers du groupe France de faire le job maintenant. Et ça commence dès vendredi soir !