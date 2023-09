Coupe du monde de rugby : excellente nouvelle pour les plus passionnés... et leur porte-monnaie !

Alors que la Coupe du monde de rugby en France sera lancée vendredi 8 septembre 2023, les plus passionnés du ballon ovale ne voudront rater aucun match. Ça tombe bien : ils pourront le faire... sans piocher dans le porte-monnaie !

16 ans après son dernier passage dans l'Hexagone, la Coupe du monde de rugby revient en France, dès le vendredi 8 septembre 2023. Les Bleus lanceront le bal contre la Nouvelle-Zélande, et donneront, par la même occasion, le coup d'envoi d'une compétition qui tiendra les fans de l'ovalie en haleine jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et les plus fervents d'entre eux peuvent se frotter les mains !

TF1, France Télévisions et M6

À mesure que les années avancent, la consommation du sport à la télévision devient un casse-tête. Quelle chaîne faut-il avoir pour regarder notre compétition préférée ? Faut-il payer un (ou plusieurs !) abonnement(s) ? À l'heure où les Coupes du monde de football ou de basket sont, en grande partie, diffusées sur beINSports, les fans de rugby n'auront pas à se torturer l'esprit.

En effet, la compétition sera plus que jamais à leur portée ! TF1, France Télévisions (2 et 3) et M6 seront à l'affiche pour la retransmission des matchs. Une excellente nouvelle pour les plus férus des passionnés qui ne voudront rien rater.

Deux affiches dans l'attente

46 des 48 rencontres ont d'ores et déjà leur diffuseur de sélectionné. Seules deux affiches sont dans l'attente : le premier quart de finale, entre le 1er de la poule C et le 2e de la poule D (14 octobre, à 17 heures), ainsi que le troisième quart de finale, entre le 1er de la poule D et le deuxième de la poule C (15 octobre, à 17 heures).

Toutes les autres rencontres des phases finales seront diffusées sur TF1.

Quel programme pour la France ?

Les matchs du XV de France seront diffusés sur TF1 contre la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay et l'Italie. La troisième rencontre de la phase de groupes, qui opposera les Bleus et la Namibie, sera retransmise sur France 2. Rappel du programme complet pour les Français :