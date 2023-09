Coupe du monde de rugby : classements, matchs, tout savoir sur la deuxième journée de la phase de groupes, qui démarre ce jeudi

La Coupe du monde de rugby lance sa deuxième journée de la phase de groupes, ce jeudi 14 septembre 2023. La France et l'Uruguay s'affrontent à 21 heures. Petit point classement.

France-Uruguay à 21 heures : c'est l'affiche qui lancera la deuxième journée de cette phase de groupes de la Coupe du monde. Point d'étape avant cette nouvelle salve de ballon ovale.

Résultats et classements

La Coupe du monde de rugby en France a déjà offert de grandes affiches, comme le duel entre les Bleus et les All Blacks (27-13), en ouverture. L'Afrique du Sud a battu l'Ecosse (18-3), tandis que l'Angleterre a disposé de l'Argentine, 27 à 10, dans une rencontre qui n'a pas vraiment offert le spectacle espéré. Rappel des résultats et des classements, groupe par groupe.

Groupe A :

France 27-13 Nouvelle Zélande

Italie 52-8 Namibie

1. Italie, 5 points

2. France, 4 points

3. Uruguay, 0 point (-1 match)

4. Nouvelle-Zélande, 0 point

5. Namibie, 0 point

Groupe B :

Irlande 82-8 Roumanie

Afrique du Sud 18-3 Ecosse

1. Irlande, 5 points

2. Afrique du Sud, 4 points

3. Tonga, 0 point (-1 match)

4. Ecosse, 0 point

5. Roumanie, 0 point

Groupe C :

Australie 35-15 Géorgie

Pays de Galles 32-26 Fidji

1. Australie, 5 points

2. Pays de Galles, 5 points

3. Fidji, 2 points

4. Portugal, 0 point (-1 match)

5. Géorgie, 0 point

Groupe D :

Japon 42-12 Chili

Angleterre 27-10 Argentine

1. Japon, 5 points

2. Angleterre, 4 points

3. Samoa, 0 point (-1 match)

4. Argentine, 0 point

5. Chili, 0 point

Quel programme ?

Comme c'était le cas pour lancer la première journée, c'est le XV de France qui lancera la dynamique, avec le match contre l'Uruguay, ce jeudi à 21 heures. Voici le programme complet de la deuxième journée :

Jeudi 14 septembre :

France - Uruguay, à 21 heures (TF1, Lille)

Vendredi 15 septembre :

Nouvelle-Zélande - Namibie, à 21 heures (TF1, Toulouse)

Samedi 16 septembre :

Samoa - Chili, à 15 heures (M6, Bordeaux)

Pays de Galles - Portugal, à 17 heures 45 (M6, Nice)

Irlande - Tonga, à 21 heures (TF1, Nantes)

Dimanche 17 septembre :