France-Uruguay : heure, chaîne, composition, tout savoir sur le deuxième match des Bleus, ce jeudi

La deuxième journée de la phase de groupe de cette Coupe du monde de rugby en France démarre ce jeudi 14 septembre 2023. Et ce sont les Bleus qui seront à l'affiche !

Trois jours de rugby, huit matchs au programme : la première journée de la phase de groupe du Mondial a animé les 8, 9 et 10 septembre 2023. Place, désormais, à l'acte II : le ballon ovale est de retour ce jeudi 14.

La France pour confirmer

Le XV de France a réussi son entrée face à la Nouvelle-Zélande (27-13). Il dispute son deuxième match, ce jeudi, contre l'Uruguay. Une affiche inédite en Coupe du monde. Pour les Sud-américains, il s'agira de leur entrée en lice dans la compétition : ils étaient exempts lors de la première journée.

Un grand retour

Le staff des Bleus a procédé à de nombreux changements dans son XV de départ. Pas d'Antoine Dupont ni de Matthieu Jalibert : ce sont Maxime Lucu et Antoine Hastoy qui formeront la charnière. Melvyn Jaminet prendra la place de Thomas Ramos à l'arrière, et Pierre Bourgarit celle des Toulousains Julien Marchand (blessé) et Peato Mauvaka (remplaçant) au poste de talonneur.

Mais l'information majeure dans la composition de Fabien Galthié est la titularisation d'Anthony Jelonch. Le troisième ligne toulousain avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, en février dernier. Opéré le 6 mars, le numéro 8 s'est lancé un pari fou : celui de pouvoir prétendre à une place dans le groupe France pour ce Mondial. C'est chose faite : il sera capitaine, ce jeudi soir contre l'Uruguay !

Où et quand suivre le match ?

La rencontre du jour sera diffusée sur TF1, à 21 heures. Elle aura lieu au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Le second match de cette deuxième journée du groupe A verra s'affronter la Nouvelle-Zélande et la Namibie, vendredi 15 septembre, à 21 heures. C'est, cette fois-ci, l'Italie qui sera exempte.