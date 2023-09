Trois rencontres dont l'immense Afrique du Sud-Irlande ce samedi : voici où et quand voir les matchs

La Coupe du monde de rugby suit son cours, ce samedi 23 septembre 2023, avec trois nouvelles rencontres. Dont l'immense Afrique du Sud-Irlande.

Si l'Hexagone retient son souffle depuis la blessure d'Antoine Dupont face à la Namibie, jeudi 21 septembre 2023, la Coupe du monde continue de battre son plein sur le terrain. Trois nouveaux matchs sont au programme, ce samedi.

Un choc immense pour conclure

Rendez-vous d'abord à 14 heures pour un duel entre deux équipes vaincues lors de la première journée : la Géorgie et le Portugal, dans le groupe C. L'Angleterre, qui reste sur deux succès, affronte ensuite le Chili pour tenter de faire la passe de trois, à 17 heures 45. La dernière rencontre du jour n'est autre qu'un choc exceptionnel entre deux favoris au trophée : l'Afrique du Sud et l'Irlande. Le XV de France, qui devrait croiser l'un de ces deux mastodontes du rugby mondial en quarts, aura un œil plus qu'avisé sur cette affiche.

Voici le programme

De 14 heures jusqu'en fin de soirée, le programme rugby sera donc bien fourni, pour la suite de cette troisième journée de la phase de groupes. Heures, chaînes, voici le déroulé de ce samedi :