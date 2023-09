"Touché mais pas coulé" : les premiers mots d'Antoine Dupont après sa blessure et son opération

Victime d'une facture maxillo-zygomatique et opéré à Toulouse, Antoine Dupont s'est exprimé pour la première fois depuis sa blessure avec le XV de France, samedi 23 septembre 2023.

Largement victorieuse de la Namibie pour son troisième match dans cette Coupe du monde de rugby (96-0), la France croise les doigts depuis ce jeudi. Son capitaine, Antoine Dupont, s'est blessé. Le diagnostic a révélé une fracture maxillo-zygomatique. Opéré vendredi soir, le numéro 9 des Bleus s'est exprimé ce samedi 23 septembre.

"Touché mais pas coulé"

Sur son compte Twitter, le demi de mêlée du XV de France a écrit un court message. "Touché mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe", a écrit le Toulousain, ne manquant pas de remercier, par la même occasion, le public pour les nombreux messages. En à peine 40 minutes, son Tweet a été vu plus de 300 000 fois et aimé à 20 000 reprises.

Touché mais pas coulé. Show must go on \u2694\ufe0f. Hâte de retrouver le groupe \u23f3

Merci pour vos messages pic.twitter.com/KCJYJp3Fit — ??????? ?????? (@Dupont9A) September 23, 2023

Opéré vendredi soir

Le demi de mêlée est sorti à la 46e minute du match contre la Namibie jeudi 21 septembre à Marseille (96-0), après avoir été heurté violemment à la tête par le centre et capitaine namibien Johan Deysel.

Antoine Dupont a pris la direction de Toulouse. Il y a notamment consulté Frédéric Lauwers, spécialiste de chirurgie maxillo-faciale et plastique du visage, et décider notamment de se faire opérer ou pas.

"D'ici plusieurs jours"

Comme la FFR l'a annoncé ce samedi matin, l'intervention chirurgicale a bien eu lieu, vendredi soir, dans la Ville rose. Selon nos confrères de France 3 Occitanie, celle-ci a consisté à poser une plaque dans le visage d'Antoine Dupont, pour traiter le plus efficacement possible sa fracture. Le champion de France en titre sera de retour "d'ici quelques jours" avec le groupe : "Il va pouvoir revenir au sein de l'équipe de France dans un processus de reprise progressive et sous contrôle médical".