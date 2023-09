L'Écosse à la relance, un Galles-Australie crucial : où et quand voir la fin de la troisième journée de groupes, ce dimanche

La troisième journée de la phase de groupes de cette Coupe du monde de rugby s'achève ce dimanche 24 septembre 2023. Avec un autre gros choc.

La phase de groupes de la Coupe du monde de rugby continue d'animer les fins de semaine en France. La troisième journée offre son clap de fin, ce dimanche 24 septembre 2023, avec notamment un choc crucial.

L'Écosse pour lancer son Mondial avant un choc

Battue 18-3 par l'Afrique du Sud pour son entrée en lice dans la compétition, l'Ecosse affronte les Tongiens, à 17 heures 45. Objectif : lancer son Mondial, empocher ses premiers points et se rapprocher du duo de tête, bien que perturber ce dernier, composé des Springboks et de l'Irlande, semble relever de l'exploit pour le XV du Chardon.

L'Australie au bord du précipice ?

24 heures après un immense duel entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, c'est un autre gros choc qui va animer la soirée de ce dimanche 24 septembre. Les Gallois, leaders, affrontent l'Australie, troisième et battue par les Fidjiens (15-22) le week-end dernier. Un nouveau revers des Wallabies pourrait leur être fatal si, dans le même temps, leur bourreau de la deuxième journée remporte ses deux derniers matchs. Qui sont à sa portée, les Fidji affrontant la Géorgie et le Portugal pour clore la phase de groupes.

Autrement dit, une deuxième défaite pourrait conduire les Australiens vers une déconvenue historique. Depuis 1987 et la première Coupe du monde de rugby, ils ont constamment réussi l'épreuve de la phase de groupes. Échouer au premier tour serait une désillusion inédite dans l'histoire d'une sélection qui compte quatre finales de Mondial à son actif (deux sacres, deux défaites).

Vers un scénario fou ?

En revanche, si les Wallabies s'imposent face au pays de Galles, le suspense serait entier quant à l'issue de ce groupe C : Gallois, Australiens et Fidjiens pourraient ainsi terminer le premier tour avec, chacun, trois victoires et une défaite ! Or, seuls deux pays peuvent composter leur ticket pour les quarts. L'importance des points de bonus serait alors capitale afin de départager les nations...

Où et quand voir les matchs ?

Ces deux matchs des poules C et D sont donc à suivre, ce dimanche 24 septembre 2023. Voici où et quand suivre les rencontres :