Coupe du monde de rugby : le XV de France désormais fixé sur son adversaire en quarts de finale ?

La poule B a livré le verdict de son immense choc très attendu entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, samedi 23 septembre 2023. Une rencontre qui intéressait très fortement les Bleus.

Si le match entre les Bleus et la Nouvelle-Zélande (27-13), en ouverture de cette Coupe du monde de rugby, avait déjà des airs de finale pour la première place du groupe A, il en était de même pour le duel au sommet opposant l'Afrique du Sud à l'Irlande, dans la poule B, samedi 23 septembre 2023. Un groupe avec lequel Français et All Blacks croisent durant les quarts de finale.

L'Irlande punit les Boks

Les champions du monde en titre contre le dernier vainqueur du Six Nations, auteur du Grand Chelem. Et surtout, deux grands favoris pour s'adjuger cette Coupe du monde. Ce duel spectaculaire était prometteur. Extrêmement engagé et ce dès les premières secondes, il a tourné à l'avantage des Irlandais (8-13). Un essai a été inscrit de chaque côté. Les ailiers ont été efficaces : Hansen côté Irlande et Kolbe côté Springboks ont fini en terre promise.

Mais le gros point noir pour les tenants du ttire se résume en un chiffre : 11. Soit le nombre de points laissés au pied par les buteurs sud-africains : trois pénalités et une transformation n'ont pas trouvé le cadre. Trop, beaucoup trop face à un Sexton impeccable de son côté, auteur d'un 3/3 face aux perches. Valeureux et intraitables en défense, les Irlandais ont repoussé les assauts adverses, à l'image d'une séquence impressionnante durant laquelle ils ont porté le colosse Etzebeth en l'air pour récupérer le ballon.

Le sort de la poule scellé ?

Pour beaucoup, ce match prenait donc des airs de finale de groupe. En s'imposant, l'Irlande a consolidé sa première place et compte désormais 14 points. L'Afrique du Sud, battue, en totalise 10. Les deux formations ont disputé trois rencontres.

Le XV du Trèfle doit boucler sa phase de groupes contre l'Ecosse, qui n'a joué qu'un match (perdu contre l'Afrique du Sud). Un adversaire qui lui réussit plutôt bien, puisqu'il l'a battu neuf fois sur les dix dernières confrontations. Pour l'Afrique du Sud, il ne reste également qu'un duel à boucler. Ce sera face aux Tonga, dans un match où le champion du monde en titre est grand favori.

Irlandais et Sud-Africains sont en très bonne voie pour conserver la place qu'ils occupent après avoir croisé le fer, à Saint-Denis. Ce qui a forcément une incidence sur le parcours de l'équipe de France...

La France désormais fixée ?

Les Bleus, étant dans la poule A, savaient, quoi qu’il en soit, qu'ils allaient croiser avec celle de l'Irlande et de l'Afrique du Sud en quart de finale. Pour rappel, le premier affronte le deuxième du groupe d'en face, et inversement.

Si la logique est respectée, la France devrait alors se frotter à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde. Mais pour cela, le champion du monde en titre doit rester en deuxième position, et les Bleus doivent, quant à eux, assurer contre l'Italie le 6 octobre pour ne pas perdre leur place de leader.

À noter que la deuxième place du groupe A est, pour l'instant, occupée par les Italiens. Ceux-ci sont donc, virtuellement, qualifiés. Mais il leur reste les deux mastodontes de la poule à affronter : la Nouvelle-Zélande d'abord, et la France ensuite. Les Transalpins devront faire un véritable exploit pour déjouer les pronostics et rallier les quarts de finale.

Rappel des classements

Voici le classement de la poule A et B, après trois journées. Pour rappel, les équipes n'ont pas le même nombre de matchs : les groupes étant composés de cinq nations, certaines sont parfois exemptes.

Groupe A :

1. France, 13 points

2. Italie, 10 points (-1 match)

3. Nouvelle-Zélande, 5 points (-1 match)

4. Uruguay, 0 point (-1 match)

5. Namibie, 0 point

Groupe B :

1. Irlande, 14 points

2. Afrique du Sud, 10 points

3. Ecosse, 0 point (-2 matchs)

4. Tonga, 0 point (-2 matchs)

5. Roumanie, 0 point

Quels sont les derniers matchs ?

Pour suivre le dénouement de ces deux groupes, il va falloir se montrer patient. Si les Springboks rejouent dès le 1er octobre, Français et Irlandais ne retrouveront les terrains que le 6 et le 7. Nouvelle-Zélande - Italie ouvrira le bal. Voici le programme :