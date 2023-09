France - Namibie : Antoine Dupont sort sur blessure, les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes

Quel avenir pour l'équipe de France sans Antoine Dupont dans cette coupe du monde de rugby ?

L'équipe de France s'est baladée face à la Namibie pour son troisième match de Coupe du monde (96-0). Au Vélodrome, les joueurs de Fabien Galthié, qui avait aligné son équipe-type, ont fait la différence en première période s'assurant le bonus offensif en l'espace de 20 minutes.

En seconde période, les Bleus aplatiront six nouvelles fois dans l'en-but namibien, portant leur total à 14 essais. En face, la Namibie n'a montré aucune résistance et concède une troisième lourde défaite. Les Bleus, pour leur dernier match de poule, retrouveront l'Italie le 6 octobre à Lyon. De son côté, la Namibie aura conclu sa Coupe du monde, la semaine précédente, face à l'Uruguay.

Quatre à six semaines de repos ?

Mais on ne retiendra pas ce score historique, mais plutôt la sortie du joueur toulousain Antoine Dupont sur blessure. On saura plus précisément dans les prochaines 48 heures si le leader du XV de France pourra revenir ou si la compétition s'arrête ici pour lui.

#RWC2023 | ? Alors qu'ils pensaient avoir inscrit un essai, les Namibiens sont finalement pénalisés après un choc tête contre tête. Antoine Dupont s'est relevé, mais il cède sa place. L'arbitre sort un carton jaune qui pourrait se transformer en rouge.

\ud83d\udc49 https://t.co/19Vpzliz7D pic.twitter.com/32lns4ixdg — francetvsport (@francetvsport) September 21, 2023

Antoine Dupont a subi un choc à la tête à la 46e minute, il pourrait souffrir d'une "fissure ou d'une fracture maxillaire" selon le sélectionneur français Fabien Galthié sur France 2. Si c'est le cas, le joueur toulousain devra observer un repos de quatre à six semaines... autrement être au mieux de retour pour la demi-finale.

Si la blessure se confirme, ce serait un énorme coup dur pour l'équipe de France pour le reste de la compétition, déjà privée de Romain Ntamack en raison d'une rupture des ligaments juste avant la coupe du monde de rugby.