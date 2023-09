Coupe du monde de rugby : changement de chaîne, horaire, adversaire, tout savoir sur le troisième match de la France, ce jeudi

Coupe du monde de rugby, acte III pour le XV de France, qui dispute la troisième journée de la phase de groupes, ce jeudi 21 septembre 2023.

Déjà reçu 2/2, le XV de France veut tripler la mise, ce jeudi 21 septembre 2023. La troisième journée de la phase de groupes du Mondial met les Bleus aux prises avec la Namibie.

Poursuivre le sans-faute... et se rassurer !

La France a idéalement lancé sa Coupe du monde, le 8 septembre, en battant les All Blacks. Victorieux 27-13, les Bleus ont frappé fort d'entrée, dans le gros duel qui les attendait pour le match d'ouverture. Une semaine après, un XV de France remanié a disposé de l'Uruguay (27-12), à l'issue d'une performance bien moins convaincante.

De son côté, la Namibie vit un Mondial très compliqué. Sèchement battue d'entrée contre l'Italie (52-8), elle n'a pas fait le poids face à la Nouvelle-Zélande (71-3) et a, à chaque fois, vu son adversaire empocher le bonus offensif.

L'artillerie lourde est de sortie

Face à la bien pâle copie rendue à l'occasion du turnover procédé face aux Sud-Américains, le staff des Bleus a sorti l'artillerie lourde pour défier la Namibie. La charnière Dupont-Jalibert est de retour, tout comme Thomas Ramos à l'arrière. Revenu d'une longue blessure la semaine passée, Anthony Jelonch est de nouveau titulaire au poste de numéro 8. Deux retours également précieux dans le XV de départ : ceux de Cyril Baille en première ligne et de Jonathan Danty au centre.

La France peut-elle déjà se qualifier ?

La réponse est non ! En cas de victoire bonifiée, les Bleus totaliseraient 13 points au compteur, contre 10 pour l'Italie et 5 pour les Néo-Zélandais. Mais les deux dernières nations auront disputé un match de moins que le XV de France, à qui il ne restera plus qu'une rencontre à jouer. Mathématiquement, rien ne sera encore officiel.

Attention : changement de chaîne !

Les deux premiers matchs du XV de France avaient été diffusés sur TF1. Attention à ne pas se tromper de chaîne, pour le troisième rendez-vous de la bande à Galthié : c'est France 2 qui retransmettra, en direct, la rencontre face à la Namibie. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures depuis le stade Vélodrome de Marseille.