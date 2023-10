Argentine - Nouvelle-Zélande et Angleterre - Afrique du Sud : où et quand suivre les deux demi-finales ?

C'est parti ! Le dernier carré de la Coupe du monde de rugby est lancé, ce vendredi 20 octobre 2023. Où et quand suivre les deux demi-finales du Mondial ?

Le dénouement de cette 10e Coupe du monde de rugby approche. Les demi-finales de ce Mondial 2023 se tiennent les 20 et 21 octobre, en France. Où suivre les rencontres ? On vous dit tout.

Le chemin de la finale

C'est le dernier carré. Il ne reste plus que quatre prétendants au sacre, à une semaine de la fin de la compétition. La première demie mettra aux prises l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, ce vendredi, à 21 heures. Samedi à la même heure, Anglais et Springboks croiseront le fer : Angleterre - Afrique du Sud, c'était l'affiche de la finale de la dernière Coupe du monde, remportée par l'Afrique du Sud (32-12)... mais aussi celle du dernier Mondial disputé en France. C'était en 2007, et le XV de la Rose s'était également incliné (15-6).

L'Angleterre seule invaincue

Parmi les quatre demi-finalistes, l'Angleterre est la seule nation à ne pas avoir perdu un seul match dans cette Coupe du monde. L'Argentine a justement trébuché contre elle en phase de groupes (27-10), phase durant laquelle les All Blacks ont chuté face aux Bleus (27-13) et l'Afrique du Sud contre l'Irlande (13-8). Voici le parcours de chaque demi-finaliste depuis le début de la compétition :

Argentine :

Angleterre 27-10 Argentine

Argentine 19-10 Samoa

Argentine 59-5 Chili

Japon 27-39 Argentine

Pays de Galles 17-29 Argentine

Nouvelle-Zélande :

France 27-13 Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande 71-3 Namibie

Nouvelle-Zélande 96-17 Italie

Nouvelle-Zélande 73-0 Uruguay

Irlande 24-28 Nouvelle-Zélande

Angleterre :

Angleterre 27-10 Argentine

Angleterre 34-12 Japon

Angleterre 71-0 Chili

Angleterre 18-17 Samoa

Angleterre 30-24 Fidji

Afrique du Sud :

Afrique du Sud 18-3 Ecosse

Afrique du Sud 76-0 Roumanie

Afrique du Sud 8-13 Irlande

Afrique du Sud 49-18 Tonga

France 28-29 Afrique du Sud

Ou et quand suivre les matchs ?

Il ne reste plus que quatre rencontres dans ce Mondial : les deux demis, la petite et la grande finale. Elles ont un point commun, puisqu'elles se dérouleront toutes au stade de France, à Saint-Denis, et seront diffusées sur TF1. Voici le programme :

Argentine - Nouvelle-Zélande , vendredi 20 octobre 2023 à 21 heures, sur TF1

, vendredi 20 octobre 2023 à 21 heures, sur TF1 Angleterre - Afrique du Sud, samedi 21 octobre 2023 à 21 heures, sur TF1

À noter qu'il reste donc, quoi qu'il en soit, deux matchs à disputer pour chaque pays engagé dans ce dernier carré. La demie et la finale. Reste à savoir s'il s'agira de la petite ou de la grande !