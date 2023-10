Coupe du monde de rugby : l'impressionnante statistique de la Nouvelle-Zélande... qui peut être égalée ce samedi soir

Tombeuse de l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde (44-6), vendredi 20 octobre 2023, la Nouvelle-Zélande affiche une statistique impressionnante... qui peut être égalée ce samedi !

Victorieux de l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde de rugby (44-6), vendredi 20 octobre 2023, les All Blacks filent en finale ! Une qualification qui leur permet d'afficher une statistique impressionnante... mais qui peut être égalée dès ce samedi.

Cinquième finale... en dix éditions !

En passant l'obstacle argentin, vendredi, à Saint-Denis, les Kiwis ont composté leur ticket pour la finale de la Coupe du monde. Leur cinquième... en dix participations. Autrement dit, les All Blacks sont au moins allés jusqu'à la dernière marche de la compétition une fois sur deux. Pour rappel, à l'occasion des quatre premières, il y a eu trois succès (1987, 2011, 2015) et un revers (1995).

Les Anglais peuvent en faire autant

Cinq finales en dix Coupes du monde, c'est la performance réussie par la Nouvelle-Zélande. Mais c'est une prouesse que les Anglais peuvent aussi réaliser. Avant d'entrer en lice pour ce Mondial 2023, le XV de la Rose a été à l'affiche de quatre finales en neuf participations. Avec un bilan moins rayonnant que les All Blacks, puisque l'Angleterre n'a été titrée qu'à une seule reprise (2003) pour trois échecs (1991, 2007, 2019). En cas de qualification, ce samedi soir face aux Boks, ils prendraient donc part, dans une semaine, à leur cinquième finale en dix participations. Comme les All Blacks !

L'Afrique du Sud vise... le même ratio !

Le cas de figure est légèrement différent pour l'Afrique du Sud. Absente des éditions 1987 et 1991 de la Coupe du monde, elle dispute, pour sa part, son 8e Mondial, en cette année 2023. Sur leurs sept premières participations, les Springboks ont été trois fois en finale. Et ils affichent 100% de victoires (1995, 2007, 2019). En cas de qualification ce samedi soir face aux Anglais, ils décolleraient pour une quatrième finale en huit éditions. Et auraient donc le même ratio que la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, à savoir une finale sur deux.

Les finalistes depuis 1987

Avec cinq finales, les Néo-Zélandais sont, avant la demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, ceux qui dominent le classement des finalistes. Quelles sont les autres nations qui ont réussi à se hisser en finale depuis 1987 ? Et combien en ont-elles disputé ? On fait le point :