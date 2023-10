Coupe du monde de rugby : il ne reste plus que quatre matchs, voici le programme du dernier carré de la compétition

Les quarts de finale ont livré leur verdict, ces 14 et 15 octobre 2023. Cap désormais sur le dernier carré de cette Coupe du monde de rugby.

Il ne reste plus que quatre sélections encore en lice pour remporter la Coupe du monde de rugby 2023. Qui peut encore prétendre soulever le trophée ? Quels matchs sont au programme ? Le point, avant les demies.

La France et l'Irlande dehors

Les quarts de finale avaient réservé deux affiches d'anthologie. Les chocs entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande et entre Français et Springboks promettaient d'être électriques. Mais assuraient également la fin de parcours d'un mastodonte du rugby mondial. Face aux All Blacks, le XV du Trèfle, qui n'a jamais fait la course en tête, a été éliminé 28-24. De son côté, la France qui, comme l'Irlande, n'avait pas perdu un seul match dans ce Mondial à l'inverse de leur adversaire, a chuté dans son duel l'opposant à l'Afrique du Sud (28-29).

En ouverture de ces quarts, les Gallois avaient été surpris par une équipe argentine portée par son public au Vélodrome (29-17). L'Angleterre a sauvé l'honneur de l'hémisphère nord face aux nations du sud, en compostant son ticket pour les demi-finales non sans difficulté contre les Fidji (30-24).

Deux favoris encore en lice

Champions du monde en titre, les Sud-Africains sont donc encore en lice pour réaliser un doublé. Une performance effectuée... par la Nouvelle-Zélande, en 2011 et 2015, et elle aussi toujours de la partie dans ce Mondial en France. Les premiers affronteront l'Angleterre quand les seconds devront se frotter aux Pumas. Voici le programme des demi-finales :

Vendredi 20 octobre à 21 heures : Argentine - Nouvelle-Zélande , sur TF1 (Saint-Denis)

, sur TF1 (Saint-Denis) Samedi 21 octobre à 21 heures : Angleterre - Afrique du Sud, sur TF1 (à Saint-Denis)

En route pour les finales

Les perdants des demi-finales s'affronteront dans la finale pour la 3e place, vendredi 27 octobre à 21 heures, toujours au stade de France. Les vainqueurs lutteront, eux, pour le trophée, même lieu même heure, le 28 octobre.