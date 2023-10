Antoine Dupont, Fabien Galthié, Thomas Ramos... les réactions des Bleus après la terrible élimination contre l'Afrique du Sud

Un scénario cruel. Le XV de France a été éliminé de sa propre Coupe du monde par l'Afrique du Sud, en quart de finale (28-29), dimanche 15 octobre 2023. Les réactions.

Le XV de France est tombé de très haut. Ce dimanche 15 octobre 2023, il a chuté face à l'Afrique du Sud, en quart de finale de la Coupe du monde de rugby (28-29). Sa Coupe du monde, disputée sur son territoire. Antoine Dupont, Fabien Galthié, Grégory Alldritt... les réactions.

Antoine Dupont : "Pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui..."

Capitaine de l'équipe de France de retour après sa fracture à la mâchoire, Antoine Dupont était en conférence de presse d'après-match avec Fabien Galthié. Interrogé sur l'arbitrage, le numéro 9 a répondu : "Et vous, vous en avez pensé quoi ? Pour avoir un regard extérieur... C'est dur d'avoir ce discours-là parce qu'il y a beaucoup de déception, de frustration. Il nous tarde de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration".

Le demi de mêlée a poursuivi, sur la performance de Ben O'Keeffe : "Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler qui ne l'ont pas été. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit un ruck, c'est quand même quelque chose de facile à siffler. Mais encore une fois, j'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match. Mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui."

"Je ne suis pas sûr que l'arbitrage a été au niveau de l'enjeu aujourd'hui."



Les mots forts d'Antoine Dupont sur l'arbitrage après la défaite des Bleus.

Fabien Galthié : "La première des choses si je dois prendre la parole..."

Aux côtés de son capitaine, Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, est apparu très marqué après la rencontre. "La première des choses si je dois prendre la parole : je pense à nos supporters, à nos familles, à tous les gens qui nous suivent, qui croient en nous, qui nous accompagnent au quotidien. Tous les gens qui sont autour de nous", a-t-il réagi. "Je pense à tout le staff qui a fait son travail, aux joueurs bien sûr aussi. Ma première pensée, elle va ici, à tous nos supporters, à toutes nos familles et à notre groupe France qui, ce soir, doit être courageux."

Le message de Fabien Galthié pour tous les supporters des Bleus.

Charles Ollivon : "Ça fait mal pour les gens, c'est pas tellement pour nous"

Sur la pelouse du stade de France, Charles Ollivon s'est exprimé au micro de Christian Califano, battu lui aussi par l'Afrique du Sud, en 1995. Que faire après un tel scénario ? "Essayer de ne pas ruminer, parce qu'il y a quand même eu de l'engagement même si c'est dur ce soir. Essayer de basculer sans trop ruminer. C'est dur, c'est dur", a répondu le troisième ligne. "On s'est beaucoup envoyé pendant les 40 premières minutes. À la mi-temps on était bien, on n'était pas trop usé physiquement. Au final, on perd d'un point. Il faudrait tout revoir parce que là, c'est très difficile d'analyser maintenant, sincèrement. C'est difficile d'être précis dans ce que je vais te dire. Ça fait mal pour les gens, c'est pas tellement pour nous, c'est pour tout le soutien qu'on a eu depuis quelque temps. Et voilà, ça nous fait mal au cœur."

Thomas Ramos : "c'est forcément cruel, mais c'est le sport..."

Titulaire à l'arrière, le canonnier des Bleus, Thomas Ramos, a également pris la parole après la rencontre, à chaud. "Qu'est ce qui nous a manqué ,c'est dur de te répondre maintenant...", a d'abord expliqué le joueur du Stade Toulousain. "Peut-être d'être plus précis quand on tenait le ballon. C'est sûr qu'en première mi-temps, je vais pas dire qu'on leur donne trois essais, mais ils se nourrissent de nos erreurs. Et peut-être un peu plus de réussite aussi sur cette dernière action où on tient le ballon. Est-ce qu'il y a faute ? Pas faute ? Je sais pas, c'est pas à moi de le commenter, mais voilà. C'est forcément cruel, on est forcément très déçu, très abattu ce soir. Mais c'est le sport !"

Et au numéro 15 d'enchaîner : "Il y a eu quelques faits de jeu qui ont permis qu'ils restent dans notre camp, moi le premier. C'est toujours embêtant quand on joue au rugby et qu'on est sans son camp. Je crois qu'on a fait de bonnes choses sur ce match, mais ça n’a pas suffi. C'est une grosse équipe, on le savait. Je pense qu'ils nous ont embêtés dans toutes les zones de combat, dans tous les rucks. Je crois que notre charnière n'a pas eu énormément de ballons propres parce qu'ils mettaient les mains à chaque fois. C'est comme ça. Je ne sais pas si on n'a perdu contre plus fort que nous, mais on a perdu..."

"On a fait des bonnes choses sur ce match, mais ça n'a pas suffit..."



La réaction de Thomas Ramos après la défaite des Bleus.

Grégory Alldritt : "il va falloir un peu de temps"

En zone mixte, comme le rapporte l'AFP, Grégory Alldritt est allé dans le même sens que ses partenaires. "C'est dur, c'est très dur. On ne peut pas le digérer, il va falloir un peu de temps. Qu'est-ce qu'il a manqué ? C'est dur de répondre là. Je pense qu'il y a des petites erreurs, des petits faits de jeu qu'on paie cash face à ce genre d'équipes, face à ce genre de joueurs. Quand on perd, il y a toujours de la frustration. Les essais qu'ils marquent, ce sont des petites erreurs qui arrivent", a tenté de répondre le troisième ligne des Bleus et du Stade Rochelais.

François Cros : "j'ai même pas les mots"

"Bien sûr qu'on est triste forcément avec ce résultat, ce scénario qui est cruel. On est forcément déçu et j'ai même pas les mots", a déclaré, pour sa part, François Cros. "C'est dommage pour nous, pour le groupe, pour l'événement, pour le public qui nous suit. C'est très dur ce soir. On n'a rien lâché, tout le match. On avait mis les ingrédients mais on a encaissé des points trop facilement. À chaud c'est compliqué, mais cette dernière action où on fait les efforts et où on n'est pas récompensé, c'est cruel. Dans tous les cas, on peut trouver les explications qu'on veut, c'est terminé et l'aventure s'arrête là pour nous. C'est dommage pour ce groupe qui méritait d'aller plus loin. Au-delà de ces quatre ans, c'est la compétition d'une vie. Une Coupe du monde en France, on n'en rejouera plus. Et c'est dommage de finir comme ça."