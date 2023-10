Coupe du monde de rugby : clap de fin pour deux joueurs du XV de France, après l'élimination contre l'Afrique du Sud

L'équipe de France est sortie de son Mondial en quarts de finale, contre l'Afrique du Sud (28-29), dimanche 15 octobre 2023. Après l'élimination, deux joueurs ont annoncé qu'il s'agissait de leur dernier match en sélection.

L'aventure est terminée pour les Bleus dans cette Coupe du monde de rugby. Battus par l'Afrique du Sud (28-29), les hommes de Fabien Galthié s'arrêtent en quarts de finale. Pour deux d'entre eux, c'est la carrière en équipe de France qui a pris fin à Saint-Denis, en ce 15e jour d'octobre 2023.

Atonio et Taofifenua arrêtent

Deux avants ont mis un point final à leur carrière internationale, comme l'a annoncé la sélection, un peu plus d'une heure après la fin du match. Le pilier rochelais Uini Atonio ainsi que le deuxième ligne lyonnais Romain Taofifenua ont, en effet, disputé leur dernier match en Bleu contre l'Afrique du Sud.

Le premier était titulaire contre les Springboks, le second était remplaçant et est entré en cours de jeu. Âgés de 33 ans, ils ont respectivement porté le maillot de leur pays à 57 et 49 reprises.

Ça bouge aussi dans le staff

"Votre histoire avec le XV de France se termine ce soir, mais nous sommes fiers de vous et de tout ce que vous avez donné pour cette équipe", a écrit l'équipe de France, qui a aussi mentionné le départ de quatre autres membres du groupe.

Karim Ghezal, co-entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques et spécialistes de la touche, Laurent Labit, entraîneur de l'attaque, Thibault Giroud, directeur de la performance et Philippe Turblin, médecin des Bleus, stoppent leur histoire avec la sélection.