Marcillac-Vallon. Compostage partagé : une solution économique et écologique

Un an et demi après la mise en place de deux composteurs partagés au pied de l’immeuble Bellevue, élus et usagers se sont retrouvés pour dresser un premier bilan de fonctionnement de cette installation qui est pour l’instant la seule sur le territoire intercommunal. Roland Aygalenq, responsable de la commission "déchets ménagers" à la communauté de communes, Jean-Philippe Périé, maire de Marcillac, Stéphanie Borrel et Fabien Cabrolier, conseillers municipaux qui ont piloté l’opération localement ont, chiffres à l’appui, unanimement salué la réussite de ce projet collectif. "50 kg en moins dans les composteurs après trois mois d’utilisation (huit foyers participants)… 70 kg en moins après un an (14 foyers participants), soit environ 800 kg par an en moins dans les sacs noirs", un résultat qui, au-delà d’une économie financière non négligeable, représente aussi un intérêt écologique et social évident. Vivian Antunès, référent composteur, a exprimé sa satisfaction et celle des usagers qui caressent désormais le projet d’un jardin partagé à proximité de l’immeuble.