Arvieu. Le club Bidouille au rendez-vous des journées nationales de la réparation

Les 20, 21 et 22 octobre auront lieu les premières Journées nationales de la Réparation. Tout naturellement, le Club Bidouille d’Arvieu y participera en ouvrant exceptionnellement son atelier le samedi 21 octobre de 9 h 30 à 12 h au rez-de-chaussée du Presbytère. Ce même jour, et toujours à l’ancien presbytère, ce sera l’inauguration de l’atelier partagé Obrador.

À Arvieu, le club Bidouille n’a pas attendu les Journées nationales de la réparation pour prendre conscience de l’urgence de préserver notre environnement en réduisant nos déchets et en limitant l’exploitation des ressources naturelles.

Aussi, pour répondre à cette urgence, le premier samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h, le Club Bidouille tient une permanence au local qui lui est attribué à l’ancien presbytère, entre la salle des Tilleuls et l’église.

Dans cette pièce transformée en atelier, petit électroménager, smartphones, ordinateurs, vélos et bien d’autres objets divers et variés reprennent vie ou en voient prolonger leur durée grâce aux réparations faites par et avec une équipe de bénévoles.

Le 21 octobre, bricoleurs ou simples curieux, n’hésitez pas à pousser la porte du Club Bidouille et de l’atelier Obrador.

Pour tous renseignements : Cantou 05 65 46 06 06.